вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідних у західних областях України очікують заморозки

На вихідних у західних областях України очікують заморозки
Цими вихідними, 17-18 квітня, на території України, у тому числі і в західних областях, прогнозують заморозки до -5 градусів.

Попередження про погіршення погодних умов опублікували на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

Рівень небезпечності - жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: попередження, заморозки, квітень, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці. ФОТО
Сьогодні, 16:42
Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі
Сьогодні, 16:34
На вихідних у західних областях України очікують заморозки
Сьогодні, 16:05
На Волині судили жінку, яка на 3 місяці кинула своїх дітей на бабусю
Сьогодні, 15:38
На «Ягодині» вилучили понад 100 кілограмів ікри
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки
12 травень, 2020, 10:18
У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра
16 квітень, 2019, 02:35
Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги Рятувальники попереджають українців про небезпеку тонкої криги
06 січень, 2019, 12:29
ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні* ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*
13 квітень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*
Сьогодні, 17:16
 0
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці. ФОТО
Сьогодні, 16:42
 0
Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі
Сьогодні, 16:34
 0
На вихідних у західних областях України очікують заморозки
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8