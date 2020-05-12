На вихідних у західних областях України очікують заморозки





Попередження про погіршення погодних умов



"Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.



Рівень небезпечності - жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними, 17-18 квітня, на території України, у тому числі і в західних областях, прогнозують заморозки до -5 градусів.Попередження про погіршення погодних умов опублікували на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій."Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.Рівень небезпечності - жовтий.

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