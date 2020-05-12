На вихідних у західних областях України очікують заморозки
Сьогодні, 16:05
Цими вихідними, 17-18 квітня, на території України, у тому числі і в західних областях, прогнозують заморозки до -5 градусів.
Попередження про погіршення погодних умов опублікували на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Рівень небезпечності - жовтий.
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Попередження про погіршення погодних умов опублікували на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Рівень небезпечності - жовтий.
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