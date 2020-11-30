У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*





Спершу учасники програми «Місія L» відвідували тренінги з тайм-менеджменту, командоутворення, креативного мислення та знайомились з основами громадського сектору та місцевого самоврядування.



Також для молоді організовували зустрічі з успішними бізнесменами. Зокрема, таке спілкування у березні відбулося і з директором Будівельної компанії «Інвестор» Андрієм Разумовським. Він поділився своїм досвідом та розповів про свій шлях у світ бізнесу. Учасники ставили багато різноманітних запитань. Найбільше їх цікавило, де директор будівельної компанії бере мотивацію, що його надихало на перші кроки в бізнесі, які були перепони, як він з ними боровся, як формував команду тощо.



Найцікавіші запитання від учасників «Місії L» та відповіді на них від Андрія Разумовського можна прочитати за















Оцінити якість підготовки проектів та відібрати кращі запросили представників бізнесу та громадських активістів. Будівельну компанію «Інвестор» представляла керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад, також у журі увійшли: комерційний директор компанії «WestNet» Ігор Волинець, власник мережі «Kava Avenue» Андрій Хоменко, доцентка Волинського національного університету Олена Тарнавська та керівник магазину «Офіс Центр» Олег Кобилинський.

















У результаті обговорення журі відбрало три проекти:



- тренінги із психології «Liberty», спрямовані проти булінгу та підліткової депресії - головна менеджерка Дарина Севонюк, спільно із командою: Алевтина Демчук, Сергій Шафранський, Роман Гриневич;



- акція із прибирання ботанічного саду «Еко-стиль тепер у моді» - головна менеджерка Богдана Пашук, спільно із Анастасією Сусол та Вікторією Сахан;



- серія лекцій для підлітків та їхніх батьків «Family connect» - координаторка Олександра Лугвіщик, спільно із командою: Богдан Зубенко, Максим Романюк, Анна Мельничук та Тетяна Ткач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершилося навчання старшокласників та студентів в рамках програми «Місія L− Місія лідера», яке організував Молодіжний центр Волині. У фіналі команди презентували власні соціальні проекти, спрямовані на розвиток Луцька. Долучитися до визначення переможців запросили представників Будівельної компанії «Інвестор».Спершу учасники програми «Місія L» відвідували тренінги з тайм-менеджменту, командоутворення, креативного мислення та знайомились з основами громадського сектору та місцевого самоврядування.Також для молоді організовували зустрічі з успішними бізнесменами. Зокрема, таке спілкування у березні відбулося і з директором Будівельної компанії «Інвестор». Він поділився своїм досвідом та розповів про свій шлях у світ бізнесу. Учасники ставили багато різноманітних запитань. Найбільше їх цікавило, де директор будівельної компанії бере мотивацію, що його надихало на перші кроки в бізнесі, які були перепони, як він з ними боровся, як формував команду тощо.Найцікавіші запитання від учасників «Місії L» та відповіді на них від Андрія Разумовського можна прочитати за посиланням Оцінити якість підготовки проектів та відібрати кращі запросили представників бізнесу та громадських активістів. Будівельну компанію «Інвестор» представляла керівниця відділу продажів та маркетингу, також у журі увійшли: комерційний директор компанії «WestNet», власник мережі «Kava Avenue», доцентка Волинського національного університетута керівник магазину «Офіс Центр»У результаті обговорення журі відбрало три проекти:- тренінги із психології «Liberty», спрямовані проти булінгу та підліткової депресії - головна менеджерка, спільно із командою:- акція із прибирання ботанічного саду «Еко-стиль тепер у моді» - головна менеджерка, спільно ізта- серія лекцій для підлітків та їхніх батьків «Family connect» - координаторка Олександра Лугвіщик, спільно із командою: Богдан Зубенко, Максим Романюк, Анна Мельничук та Тетяна Ткач.

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