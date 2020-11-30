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У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*
У Луцьку завершилося навчання старшокласників та студентів в рамках програми «Місія L− Місія лідера», яке організував Молодіжний центр Волині. У фіналі команди презентували власні соціальні проекти, спрямовані на розвиток Луцька. Долучитися до визначення переможців запросили представників Будівельної компанії «Інвестор».

Спершу учасники програми «Місія L» відвідували тренінги з тайм-менеджменту, командоутворення, креативного мислення та знайомились з основами громадського сектору та місцевого самоврядування.

Також для молоді організовували зустрічі з успішними бізнесменами. Зокрема, таке спілкування у березні відбулося і з директором Будівельної компанії «Інвестор» Андрієм Разумовським. Він поділився своїм досвідом та розповів про свій шлях у світ бізнесу. Учасники ставили багато різноманітних запитань. Найбільше їх цікавило, де директор будівельної компанії бере мотивацію, що його надихало на перші кроки в бізнесі, які були перепони, як він з ними боровся, як формував команду тощо.

Найцікавіші запитання від учасників «Місії L» та відповіді на них від Андрія Разумовського можна прочитати за посиланням.

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*


Оцінити якість підготовки проектів та відібрати кращі запросили представників бізнесу та громадських активістів. Будівельну компанію «Інвестор» представляла керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад, також у журі увійшли: комерційний директор компанії «WestNet» Ігор Волинець, власник мережі «Kava Avenue» Андрій Хоменко, доцентка Волинського національного університету Олена Тарнавська та керівник магазину «Офіс Центр» Олег Кобилинський.

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*


У результаті обговорення журі відбрало три проекти:

- тренінги із психології «Liberty», спрямовані проти булінгу та підліткової депресії - головна менеджерка Дарина Севонюк, спільно із командою: Алевтина Демчук, Сергій Шафранський, Роман Гриневич;

- акція із прибирання ботанічного саду «Еко-стиль тепер у моді» - головна менеджерка Богдана Пашук, спільно із Анастасією Сусол та Вікторією Сахан;

- серія лекцій для підлітків та їхніх батьків «Family connect» - координаторка Олександра Лугвіщик, спільно із командою: Богдан Зубенко, Максим Романюк, Анна Мельничук та Тетяна Ткач.

У Луцьку обрали найкращі соціальні проєкти серед молоді*

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Теги: Луцьк, соціальні проєкти, молодь, Інвестор
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