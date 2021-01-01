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Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі

Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі
Нещодавно у місті Хелм відбувся відбірковий чемпіонат Польщі з вільної боротьби серед жінок до 23 років та юніорок до 21 років.
На змаганнях вдало виступили спортсменки з Ковеля.

Серед борчинь до 21 року (59 кг) не було рівних Ользі Падошик, яка вистояла у чотирьох протистояннях та завоювала золоту медаль і пояс переможниці, - йдеться на сайті Ковельради.

Анастасія Лебедєва стала бронзовою призеркою змагань (55 кг).
Серед жінок до 23 р. (62 кг) Анастасія Падошик виборола ІІІ місце.

До змагань вихованок готували тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

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Теги: Падошик Ольга, спорт, чемпіонат
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