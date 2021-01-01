Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі

Нещодавно у місті Хелм відбувся відбірковий чемпіонат Польщі з вільної боротьби серед жінок до 23 років та юніорок до 21 років.На змаганнях вдало виступили спортсменки з Ковеля.Серед борчинь до 21 року (59 кг) не було рівних, яка вистояла у чотирьох протистояннях та завоювала золоту медаль і пояс переможниці, - йдеться на сайті Ковельради.стала бронзовою призеркою змагань (55 кг).Серед жінок до 23 р. (62 кг) Анастасія Падошик виборола ІІІ місце.До змагань вихованок готували тренерита