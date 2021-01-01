Борчиня з Волині виборола «золото» на чемпіонаті Польщі
Сьогодні, 16:34
Нещодавно у місті Хелм відбувся відбірковий чемпіонат Польщі з вільної боротьби серед жінок до 23 років та юніорок до 21 років.
На змаганнях вдало виступили спортсменки з Ковеля.
Серед борчинь до 21 року (59 кг) не було рівних Ользі Падошик, яка вистояла у чотирьох протистояннях та завоювала золоту медаль і пояс переможниці, - йдеться на сайті Ковельради.
Анастасія Лебедєва стала бронзовою призеркою змагань (55 кг).
Серед жінок до 23 р. (62 кг) Анастасія Падошик виборола ІІІ місце.
До змагань вихованок готували тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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На змаганнях вдало виступили спортсменки з Ковеля.
Серед борчинь до 21 року (59 кг) не було рівних Ользі Падошик, яка вистояла у чотирьох протистояннях та завоювала золоту медаль і пояс переможниці, - йдеться на сайті Ковельради.
Анастасія Лебедєва стала бронзовою призеркою змагань (55 кг).
Серед жінок до 23 р. (62 кг) Анастасія Падошик виборола ІІІ місце.
До змагань вихованок готували тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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