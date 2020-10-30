У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці. ФОТО

Колектив військової частини 1141 Національної гвардії України, що у місті Луцьк, поповнили перші цього року новобранці призову І-2021.Про це інформують у пресслужбі військової частини.Повідомляють, усього на строкову службу прибули 25 юнаків: 5 волинян і по 10 з Харківської та Закарпатської області. Півтора року вони служитимуть у луцькій частині.За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині.За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.