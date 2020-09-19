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На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО

На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
У п'ятницю, 16 квітня, на Буковині попрощалися з воїнами Збройних сил України Олексієм Мамчієм і Ярославом Карлійчуком.

Першими їх пам'ять вшанували побратими з 10-ої гірсько-штурмової бригади, де служили обидва. Фото з церемонії оприлюднила пресслужба підрозділу, - пише Обозреватель.

"На щиті... Навіки у списках бригади. Назавжди в наших серцях. Ми прощаємось з двома побратимами – Ярославом Карлійчуком та Олексієм Мамчієм. Війна поповнила рахунок загублених життів. Не пробачимо. Не забудемо. Навіки з нами... Колись побачимось на небесах, браття!" – написали воїни.
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО

Після цього на центральній площі Чернівців продовжилося прощання із Мамчієм. Світлини з жалобної церемонії оприлюднило місцеве видання "Чернівецький промінь". Аби віддати останню шану Герою, туди прийшло безліч містян, побратими воїна, рідні, друзі, духовенство та представники влади.
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО


Через жалобні заходи поліція перекрила рух у центрі міста. Місцем останнього спочинку військового стане чернівецька Алея Слави.

40-річний Олексій Мамчій загинув у зоні ООС 13 квітня внаслідок вибуху ворожої міни, яку окупанти скинули з повітря. Трагедія сталася поблизу Майорського. Чоловік служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715 (10 гірсько-штурмова бригада).

Зазначимо, що життя за Україну раніше віддав і молодший брат полеглого. Його звали Станіслав Мамчій. Окупанти вбили захисника на фронті 2016 року.

Загиблого ж Карлійчука похоронили у рідному селі Черепківці Чернівецької області. До його будинку прийшли сотні людей. Боєць загинув 13 квітня від снайперського поранення. У нього залишилися дружина та маленький син.

Ветеранка АТО та блогерка Олена Білозерська розповідала, що Карлійчук до загибелі був важкопораненй на фронті, втім тоді йому вдалося вижити. Хлопець навіть став одним із героїв її книги, яку встиг прочитати.
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО
На Буковині попрощались із двома воїнами ЗСУ, які загинули на Донбасі. ФОТО

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Теги: воїни, прощання, загибель
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