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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня
У Волинській області завтра, 17 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Місцями гроза.

Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 8-13° тепла.

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У Луцьку завтра, 17 квітня, також очікуються хмарна погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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