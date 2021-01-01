Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Місцями гроза.
Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 8-13° тепла.
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У Луцьку завтра, 17 квітня, також очікуються хмарна погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
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Про це повідомляють на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 8-13° тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На вихідних у західних областях України очікують заморозки
У Луцьку завтра, 17 квітня, також очікуються хмарна погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня
Сьогодні, 20:00