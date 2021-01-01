У луцькій маршрутці травмувалася пасажирка: деталі інциденту
Сьогодні, 18:00
У луцькій маршрутці № 26 травмувалася 58-річна жінка. Пасажирка впала в салоні громадського транспорту.
Про це "Суспільному" розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Зі слів перевізника Богдана Кубового, який обслуговує маршрути №26а та №26, водій різко загальмував під час руху, щоб уникнути іншої ДТП.
ДТП трапилася 15 квітня зранку. До поліції звернулися медики, які оглядали травмовану. Жінку госпіталізували у хірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні, розповів кореспондентам заступник директора Андрій Смольянінов. Нині вона перебуває на лікуванні.
Зі слів перевізника, "швидку" на місце не викликали, з водієм вже провели профілактичну бесіду.
"Водій пояснив, що перед ним різко зупинився автобус, щоб не вдарити його, він загальмував. Якби він влупив цей автобус, травмувалося б більше людей", – каже перевізник. Наразі 47-річний водій продовжує працювати.
За коментарем Суспільне звернулося в управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради. Зі слів виконувача обов’язків керівника Олександра Середи, раніше скарг на водія, який обслуговує маршрутку №26, не було.
Відомості про травмування пасажирки правоохоронці внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 неоподаткованих мінімумів або арешт.
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Про це "Суспільному" розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Зі слів перевізника Богдана Кубового, який обслуговує маршрути №26а та №26, водій різко загальмував під час руху, щоб уникнути іншої ДТП.
ДТП трапилася 15 квітня зранку. До поліції звернулися медики, які оглядали травмовану. Жінку госпіталізували у хірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні, розповів кореспондентам заступник директора Андрій Смольянінов. Нині вона перебуває на лікуванні.
Зі слів перевізника, "швидку" на місце не викликали, з водієм вже провели профілактичну бесіду.
"Водій пояснив, що перед ним різко зупинився автобус, щоб не вдарити його, він загальмував. Якби він влупив цей автобус, травмувалося б більше людей", – каже перевізник. Наразі 47-річний водій продовжує працювати.
За коментарем Суспільне звернулося в управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради. Зі слів виконувача обов’язків керівника Олександра Середи, раніше скарг на водія, який обслуговує маршрутку №26, не було.
Відомості про травмування пасажирки правоохоронці внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 неоподаткованих мінімумів або арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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