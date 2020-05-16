З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції

на кільці у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції.



Відео розмістили на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради у фейсбуці.



Зазначається, сьогодні о 14:11 годині на кільці Набережна-Шевченка на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі службового автомобіля патрульної поліції з д.н.з. 6800 та автомобіля SKODA з д.н.з. АС9713СМ.



Внаслідок аварії обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.



На місці події працював екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео аварії, яка трапилася сьогодні, 16 квітня,Відео розмістили на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради у фейсбуці.Зазначається, сьогодні о 14:11 годині на кільці Набережна-Шевченка на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі службового автомобіля патрульної поліції з д.н.з. 6800 та автомобіля SKODA з д.н.з. АС9713СМ.Внаслідок аварії обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.На місці події працював екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.

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