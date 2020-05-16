вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції

З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції
Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео аварії, яка трапилася сьогодні, 16 квітня, на кільці у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції.

Відео розмістили на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради у фейсбуці.

Зазначається, сьогодні о 14:11 годині на кільці Набережна-Шевченка на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі службового автомобіля патрульної поліції з д.н.з. 6800 та автомобіля SKODA з д.н.з. АС9713СМ.

Внаслідок аварії обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події працював екіпаж поліції для з'ясування усіх обставин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, патрульне авто, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 19:05
З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції
Сьогодні, 18:48
У Луцьку пропонують затвердити кодекс етики мера і депутатів: про що там йдеться
Сьогодні, 18:40
У луцькій маршрутці травмувалася пасажирка: деталі інциденту
Сьогодні, 18:00
На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео
18 січень, 12:45
Зіткнулися два автомобілі: опублікували відео аварії у Нововолинську. Зіткнулися два автомобілі: опублікували відео аварії у Нововолинську.
16 травень, 2020, 00:18
На Волині п'яний молодик на Opel протаранив автівку. ВІДЕО На Волині п'яний молодик на Opel протаранив автівку. ВІДЕО
20 січень, 2020, 13:57
У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
03 грудень, 2019, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 19:05
 0
З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції
Сьогодні, 18:48
 0
У Луцьку пропонують затвердити кодекс етики мера і депутатів: про що там йдеться
Сьогодні, 18:40
 0
У луцькій маршрутці травмувалася пасажирка: деталі інциденту
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині судили пенсіонерку, яка підробила декларацію для отримання субсидії
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8