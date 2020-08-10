У Луцьку обговорювали об'єднання поліклінік та лікарні в один медзаклад

виносять на розгляд депутатів Луцької міської ради на черговій квітневій сесії. У єдину структуру хочуть об’єднати Луцьку міську клінічну лікарню, Луцькі центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії та ФАПи.



Громадянський Рух «СВІДОМІ» уже проводить низку зустрічей із керівниками медустанов, аби вивчити питання, зрозуміти плюси та мінуси змін, які планують вводити, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, пише



Так, сьогодні, 16 квітня, відбулася така зустріч із керівником КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Ігорем Гнетьовим та обговорили з ним цей проєкт рішення.



«Питання дуже важливе і потребує ретельного вивчення. У кожного із цих медзакладів нині є свій директор, працівники, фінансування. Між ними є конкуренція за пацієнтів, що дуже добре. Тому важливо переконатися, що таке реформування позитивно вплине на якість надання медичних послуг жителям громади, дозволить зекономити значні кошти, а не просто спростить механізм управління та контролю за ними. Єдине – не зрозуміло, чому до системи не долучать КП «Луцька міська дитяча поліклініка», адже принцип роботи цього закладу ідентичний», – зазначив він.



«СВІДОМІ» закликають лікарів та пацієнтів звертатися до них із пропозиціями чи питаннями з цього приводу.





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