вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку обговорювали об'єднання поліклінік та лікарні в один медзаклад

У Луцьку обговорювали об'єднання поліклінік та лікарні в один медзаклад
У Луцьку планують створити міське територіальне медичне об’єднання. Такий проєкт рішення виносять на розгляд депутатів Луцької міської ради на черговій квітневій сесії. У єдину структуру хочуть об’єднати Луцьку міську клінічну лікарню, Луцькі центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії та ФАПи.

Громадянський Рух «СВІДОМІ» уже проводить низку зустрічей із керівниками медустанов, аби вивчити питання, зрозуміти плюси та мінуси змін, які планують вводити, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, пише ІА "Конкурент".

Так, сьогодні, 16 квітня, відбулася така зустріч із керівником КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Ігорем Гнетьовим та обговорили з ним цей проєкт рішення.

«Питання дуже важливе і потребує ретельного вивчення. У кожного із цих медзакладів нині є свій директор, працівники, фінансування. Між ними є конкуренція за пацієнтів, що дуже добре. Тому важливо переконатися, що таке реформування позитивно вплине на якість надання медичних послуг жителям громади, дозволить зекономити значні кошти, а не просто спростить механізм управління та контролю за ними. Єдине – не зрозуміло, чому до системи не долучать КП «Луцька міська дитяча поліклініка», адже принцип роботи цього закладу ідентичний», – зазначив він.

«СВІДОМІ» закликають лікарів та пацієнтів звертатися до них із пропозиціями чи питаннями з цього приводу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк МТМО, об'єднання, проєкт рішення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста на новому спецавто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
У Луцьку обговорювали об'єднання поліклінік та лікарні в один медзаклад
Сьогодні, 19:15
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 19:05
З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
Два нововідкриті луцькі підземелля об'єднали в єдиний комплекс. ФОТО Два нововідкриті луцькі підземелля об'єднали в єдиний комплекс. ФОТО
15 квітень, 12:55
Розповіли, як після об'єднання живе Старовижівська ОТГ Розповіли, як після об'єднання живе Старовижівська ОТГ
02 січень, 19:52
Княгининівську, Жидичинську та Заборольську громади вже приєднали до Луцька Княгининівську, Жидичинську та Заборольську громади вже приєднали до Луцька
10 серпень, 2020, 18:28
На Волині хочуть об'єднати дві частини села, яке у 70-х роках розділили між двома сільрадами На Волині хочуть об'єднати дві частини села, яке у 70-х роках розділили між двома сільрадами
05 липень, 2020, 05:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста на новому спецавто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
У Луцьку обговорювали об'єднання поліклінік та лікарні в один медзаклад
Сьогодні, 19:15
 0
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 19:05
 0
З'явилося відео аварії у Луцьку за участю автомобіля патрульної поліції
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8