У Луцькому військовому госпіталі після пожежі відновили роботу усі відділення.ВІДЕО

Василь Криворучко.



В госпіталі ще тривають деякі ремонтні роботи. Зокрема, майже завершені роботи у терапевтичному відділенні, яке найбільше зруйнувала пожежа, та хірургії.



Нагадаємо,



Розпочав роботу зі стаціонарними хворими заклад 20 грудня 2019 року – рівно за три місяці після пожежі. Відновлювали приміщення будівельники, волонтери та медперсонал.



Будівля, у якій розташований шпиталь, – пам’ятка архітектури національного значення. Ремонт після пожежі відбувався під контролем Міністерства культури, – каже начальник медзакладу Василь Криворучко.



"Стіни не дуже постраждали, там де склепіння, все залишилось на місці, що дало змогу у короткий термін провести косметичний ремонт і після того було закуплено сучасне медичне обладнання", – каже начальник госпіталю. З його слів зараз тут працює сім відділень.



Згідно рекомендацій Міністерства культури будівлю перекрили вальцьованим, тобто, розплющеним залізом. Зараз тривають погодження щодо реставрації фасаду будівлі.



Суспільне побувало у військовому медзакладі, поспілкувалося з пацієнтами та працівниками, які пам'ятають ніч, коли довелося проводити евакуацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі відділення Луцького гарнізонного військового госпіталю після пожежі 2019 року працюють у штатному режимі. Протягом року тут лікуються до п’яти тисяч пацієнтів, розповів Суспільному начальник медзакладуВ госпіталі ще тривають деякі ремонтні роботи. Зокрема, майже завершені роботи у терапевтичному відділенні, яке найбільше зруйнувала пожежа, та хірургії.Нагадаємо, пожежа у Луцькому військовому госпіталі трапилася 20 вересня 2019 року. Зайнялося о 2-й ночі. Вогонь повністю знищив дах будівлі, перекинувся на медичні відділення поверхом нижче. З госпіталю тоді евакуювали 80 пацієнтів.Розпочав роботу зі стаціонарними хворими заклад 20 грудня 2019 року – рівно за три місяці після пожежі. Відновлювали приміщення будівельники, волонтери та медперсонал.Будівля, у якій розташований шпиталь, – пам’ятка архітектури національного значення. Ремонт після пожежі відбувався під контролем Міністерства культури, – каже начальник медзакладу Василь Криворучко."Стіни не дуже постраждали, там де склепіння, все залишилось на місці, що дало змогу у короткий термін провести косметичний ремонт і після того було закуплено сучасне медичне обладнання", – каже начальник госпіталю. З його слів зараз тут працює сім відділень.Згідно рекомендацій Міністерства культури будівлю перекрили вальцьованим, тобто, розплющеним залізом. Зараз тривають погодження щодо реставрації фасаду будівлі.Суспільне побувало у військовому медзакладі, поспілкувалося з пацієнтами та працівниками, які пам'ятають ніч, коли довелося проводити евакуацію.

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