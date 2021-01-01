На Волині хочуть відновити рух потягу Здолбунів - Ковель - Хелм





Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, - інформує пресслужба Волинської облради.



Нагадаємо, цей дизель-потяг курсував починаючи із 12.06.2017 року та



ПІд час сесії, яка відбулась 11.02.2021 року, Волиньрада прийняла Звернення щодо відновлення руху пасажирського поїзда сполученням ʺЗдолбунів-Ковель-Хелмʺ, яке було адресоване Міністру закордонних справ України, Міністру інфраструктури України, Голові правління АТ ʺУкрзалізницяʺ та Генеральному консулу України в Любліні.



Голова профільної комісії Юлія Вусенко заважила, що у відповідь на це звернення керівництво АТ ʺУкрзалізницяʺ надіслало лист у якому йдеться про те, що наразі склад дизель-поїзда РЕSА-630М задіяний у перевезеннях пасажирів на дільниці Київ-Бориспіль-аеропорт-Київ, а відтак відновлення курсування поїзда сполученням Здолбунів-Ковель-Хелм не планується.



ʺМи по суті втратили цей потяг. Отримавши таку невтішну відповідь від Укрзалізниці, нам варто зробити наступний крок. Ми маємо від комісії напрацювати алгоритм подальших дій щодо вирішення питання відновлення його рухуʺ, - зауважила вона.



Такої ж думки й депутат Іван Мирка. Він переконаний, що цей потяг відмінили саме через некомпетентність посадовців Укрзалізниці.

ʺПри розробці цього маршруту залізничниками не були враховані всі складові вартості квитка. Я вважаю, що на це питання не можна просто закрити очі, його треба розв'язатиʺ , - наголосив він.



Іван Мирка пропонує залучити до цієї роботи не лише депутатів обласної ради, а й профільні управління облдержадмісістрації, а також представників регіональної філії ʺЛьвівська залізницяʺ АТ ʺУкрзалізницяʺ.



ʺНам необхідно підготувати спільне звернення та надіслати його для розгляду у Міністерство інфраструктури, а також у профільний Комітет Верховної Ради України. Адже створено технічний прецедент. Була допущена помилка - через яку виникла заборгованість і замість того, щоб цю помилку виправити вони просто скасували цей потяг. Це халатне відношення до регіонального сполученняʺ, - наголосив він.



Між тим, на думку депутатки Валентини Черниш, проблема виникла через зміни у польському законодавстві, адже на той час, коли потяг запускали, у них не оподатковувалось пальне, яке перевозиться в баках потягів.

ʺУряд Польщі швидко зреагував, виявивши, те, що українці мають значно дешевше пальне, яке вони беруть про запас. Відтак, поляки у терміновому порядку законодавчо внесли відповідні зміниʺ, - зауважила вона.



Голова комісії Юлія Вусенко своєю чергою зауважила, що в обласну раду також надійшов лист від Генерального консула України в Любліні Василя Павлюка у якому йдеться про те, що польська сторона висловлює згоду та зацікавленість у вирішенні цього питання.



ʺПитання відновлення руху залізничного пасажирського сполучення ʺЗдолбунів-Ковель-Хелмʺ, було обговорено мною на зустрічі з Люблінським воєводою Лехом Справкою. Попередньо домовлено про необхідність зустрічі на рівні офіційних делегацій Волинської та Львівської областей (обласна державна адміністрація та обласна рада) з делегацією Люблінського воєводстваʺ, - йдеться у листі за підписом Василя Павлюка.



Так, за пропозицією Юлії Вусенко члени профільної комісії рекомендували підготувати комунікативний лист спільно із представниками Генерального Консульства України в Любліні та керівництвом регіональної філії ʺЛьвівська залізницяʺ АТ ʺУкрзалізницяʺ, з метою проведення тристоронньої зустрічі для подальшого розв'язання цього питання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати облради ініціюють відновлення курсування поїзда сполученням Здолбунів - Ковель - Хелм.Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, - інформує пресслужба Волинської облради.Нагадаємо, цей дизель-потяг курсував починаючи із 12.06.2017 року та був скасований у червні 2019-го . Керівництво АТ ʺУкрзалізницяʺ пояснило такий крок вимогами польських митників сплачувати податок за надлишок палива в баках українських дизельних потягів. Адже, відповідно до польського законодавства, якщо в баку поїзда є понад 200 л палива, то весь надлишок підлягає оподаткуванню. Посилаючись на цю норму, польські митники виписували штрафи та погрожували арештом рухомого складу.ПІд час сесії, яка відбулась 11.02.2021 року, Волиньрада прийняла Звернення щодо відновлення руху пасажирського поїзда сполученням ʺЗдолбунів-Ковель-Хелмʺ, яке було адресоване Міністру закордонних справ України, Міністру інфраструктури України, Голові правління АТ ʺУкрзалізницяʺ та Генеральному консулу України в Любліні.Голова профільної комісіїзаважила, що у відповідь на це звернення керівництво АТ ʺУкрзалізницяʺ надіслало лист у якому йдеться про те, що наразі склад дизель-поїзда РЕSА-630М задіяний у перевезеннях пасажирів на дільниці Київ-Бориспіль-аеропорт-Київ, а відтак відновлення курсування поїзда сполученням Здолбунів-Ковель-Хелм не планується.ʺМи по суті втратили цей потяг. Отримавши таку невтішну відповідь від Укрзалізниці, нам варто зробити наступний крок. Ми маємо від комісії напрацювати алгоритм подальших дій щодо вирішення питання відновлення його рухуʺ, - зауважила вона.Такої ж думки й депутатВін переконаний, що цей потяг відмінили саме через некомпетентність посадовців Укрзалізниці.ʺПри розробці цього маршруту залізничниками не були враховані всі складові вартості квитка. Я вважаю, що на це питання не можна просто закрити очі, його треба розв'язатиʺ , - наголосив він.Іван Мирка пропонує залучити до цієї роботи не лише депутатів обласної ради, а й профільні управління облдержадмісістрації, а також представників регіональної філії ʺЛьвівська залізницяʺ АТ ʺУкрзалізницяʺ.ʺНам необхідно підготувати спільне звернення та надіслати його для розгляду у Міністерство інфраструктури, а також у профільний Комітет Верховної Ради України. Адже створено технічний прецедент. Була допущена помилка - через яку виникла заборгованість і замість того, щоб цю помилку виправити вони просто скасували цей потяг. Це халатне відношення до регіонального сполученняʺ, - наголосив він.Між тим, на думку депутаткипроблема виникла через зміни у польському законодавстві, адже на той час, коли потяг запускали, у них не оподатковувалось пальне, яке перевозиться в баках потягів.ʺУряд Польщі швидко зреагував, виявивши, те, що українці мають значно дешевше пальне, яке вони беруть про запас. Відтак, поляки у терміновому порядку законодавчо внесли відповідні зміниʺ, - зауважила вона.Голова комісії Юлія Вусенко своєю чергою зауважила, що в обласну раду також надійшов лист від Генерального консула України в Люблініу якому йдеться про те, що польська сторона висловлює згоду та зацікавленість у вирішенні цього питання.ʺПитання відновлення руху залізничного пасажирського сполучення ʺЗдолбунів-Ковель-Хелмʺ, було обговорено мною на зустрічі з Люблінським воєводоюПопередньо домовлено про необхідність зустрічі на рівні офіційних делегацій Волинської та Львівської областей (обласна державна адміністрація та обласна рада) з делегацією Люблінського воєводстваʺ, - йдеться у листі за підписом Василя Павлюка.Так, за пропозицією Юлії Вусенко члени профільної комісії рекомендували підготувати комунікативний лист спільно із представниками Генерального Консульства України в Любліні та керівництвом регіональної філії ʺЛьвівська залізницяʺ АТ ʺУкрзалізницяʺ, з метою проведення тристоронньої зустрічі для подальшого розв'язання цього питання.

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