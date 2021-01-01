17 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен:. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.1970 — у Києві відкритий палац "Україна".1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.У цей день 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".Сьогодні краще не одягати червоний одяг.Заборонено в цей день сперечатися зі старшими.Не слід засиджуватися у ванні або ходити в лазню.