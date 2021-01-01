17 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.
За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.
У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Пам'ятні події, що відбулися в різні роки 17 квітня на Україні та Волині:
1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
1970 — у Києві відкритий палац "Україна".
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
У цей день 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні краще не одягати червоний одяг.
Заборонено в цей день сперечатися зі старшими.
Не слід засиджуватися у ванні або ходити в лазню.
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За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.
У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Пам'ятні події, що відбулися в різні роки 17 квітня на Україні та Волині:
1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
1970 — у Києві відкритий палац "Україна".
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
У цей день 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні краще не одягати червоний одяг.
Заборонено в цей день сперечатися зі старшими.
Не слід засиджуватися у ванні або ходити в лазню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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