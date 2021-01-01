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Лучан запрошують на виставку, де можна придбати унікальні прикраси до Великодня

Лучан запрошують на виставку, де можна придбати унікальні прикраси до Великодня
20 квітня 2021 року о 12 год. у Музеї волинської ікони починає роботу виставка-продаж «Великодній hand made». Це спільний проєкт Музею волинської ікони і Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, - повідомляє пресслужба обласного краєзнавчого музею.

Відвідувачі виставки зможуть познайомитися з творчими роботами пасхальної тематики учнів та майстрів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ і, за бажанням, придбати їх.

Кожна рукотворна річ несе в собі тепло рук і частинку душі автора. І його натхнення, позитив і задоволення від роботи обов’язково залишає свій відбиток на виробі і передається новому власнику.

Музей волинської ікони бере активну участь у популяризації цього творчого напрямку. Вже вчетверте на своїх експозиційних площах представляє оригінальні речі, створені живописцями, технологами легкої промисловості, швачками і вишивальницями, флористами і майстрами дизайну Технічного фахового коледжу Луцького НТУ.

Великодні кошики з лози, пасхальні композиції з квітів та декоративних елементів, дизайнерські віночки, зворушливі м’які і дерев’яні фігурки великодніх зайчиків, пухнастих курчат, декоративні великодні яйця, елементи декорування святкового столу і пасхальних кошиків, барвисті вишиті тематичні скатертини, рушнички і серветки, маса різноманітних цікавих дрібниць чекають свого глядача та покупця.

Вишукані сувеніри задовольнять будь-який смак, кожен зможе обрати собі щось особливе – свій символ свята.
Творчі роботи з виставки допоможуть створити неповторну атмосферу свята у домі, зробити приємний подарунок рідним і друзям, залишити пам’ятну річ на згадку.


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