Лучан запрошують на виставку, де можна придбати унікальні прикраси до Великодня

20 квітня 2021 року о 12 год. у Музеї волинської ікони починає роботу виставка-продаж «Великодній hand made». Це спільний проєкт Музею волинської ікони і Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету, - повідомляє пресслужба обласного краєзнавчого музею.Відвідувачі виставки зможуть познайомитися з творчими роботами пасхальної тематики учнів та майстрів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ і, за бажанням, придбати їх.Кожна рукотворна річ несе в собі тепло рук і частинку душі автора. І його натхнення, позитив і задоволення від роботи обов’язково залишає свій відбиток на виробі і передається новому власнику.Музей волинської ікони бере активну участь у популяризації цього творчого напрямку. Вже вчетверте на своїх експозиційних площах представляє оригінальні речі, створені живописцями, технологами легкої промисловості, швачками і вишивальницями, флористами і майстрами дизайну Технічного фахового коледжу Луцького НТУ.Великодні кошики з лози, пасхальні композиції з квітів та декоративних елементів, дизайнерські віночки, зворушливі м’які і дерев’яні фігурки великодніх зайчиків, пухнастих курчат, декоративні великодні яйця, елементи декорування святкового столу і пасхальних кошиків, барвисті вишиті тематичні скатертини, рушнички і серветки, маса різноманітних цікавих дрібниць чекають свого глядача та покупця.Вишукані сувеніри задовольнять будь-який смак, кожен зможе обрати собі щось особливе – свій символ свята.Творчі роботи з виставки допоможуть створити неповторну атмосферу свята у домі, зробити приємний подарунок рідним і друзям, залишити пам’ятну річ на згадку.