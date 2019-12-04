До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки

Володимир Данилюк.



Знак з'явився поблизу юридичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Він, зокрема, забороняє зупинку автомобілів на правій полосі дороги. Водночас там дозволили поворот ліворуч на вулицю Івана Франка.







Зазначимо. що користувач Юрій Фетисов також помітив нові знаки біля готелю «Україна» в центрі Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка з'явився новий дорожній знак. Про це інформує на сторінці у facebookЗнак з'явився поблизу юридичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Він, зокрема, забороняє зупинку автомобілів на правій полосі дороги. Водночас там дозволили поворот ліворуч на вулицю Івана Франка.Зазначимо. що користувачтакож помітив нові знаки біля готелю «Україна» в центрі Луцька.

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