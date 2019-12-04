вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки

До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки
У Луцьку на вулиці Винниченка з'явився новий дорожній знак. Про це інформує на сторінці у facebook Володимир Данилюк.

Знак з'явився поблизу юридичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Він, зокрема, забороняє зупинку автомобілів на правій полосі дороги. Водночас там дозволили поворот ліворуч на вулицю Івана Франка.

До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки


Зазначимо. що користувач Юрій Фетисов також помітив нові знаки біля готелю «Україна» в центрі Луцька.

До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорожні знаки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 02:28
Президент розблокував захист дисертацій: що зміниться
Сьогодні, 01:56
Лучан запрошують на виставку, де можна придбати унікальні прикраси до Великодня
Сьогодні, 00:27
17 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 16 тис га угідь досі у воді
16 квітень, 23:26
Схожі новини
Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО
01 квітень, 14:35
Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях
04 грудень, 2019, 10:36
У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах У Луцьку дорожні знаки «потопають» у деревах
13 липень, 2019, 09:50
Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч
17 липень, 2018, 08:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 02:28
 0
Президент розблокував захист дисертацій: що зміниться
Сьогодні, 01:56
 0
Лучан запрошують на виставку, де можна придбати унікальні прикраси до Великодня
Сьогодні, 00:27
 0
17 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині 16 тис га угідь досі у воді
16 квітень, 23:26
 0
Медіа
відео
1/8