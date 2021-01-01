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Чи зарахують українцям час локдаунів до страхового стажу: подробиці від Мінсоцполітики

Чи зарахують українцям час локдаунів до страхового стажу: подробиці від Мінсоцполітики
Деяким українцям локдауни зарахують до страхового стажу. А при нарахуванні пенсії, навпаки, періоди локдауна можна буде не враховувати. Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла, як підтримають українців, які втратили частину своїх доходів через локдауни.

Кому приплюсують локдауни до страхового стажу
Марина Лазебна каже, що держава прагне максимально полегшити громадянам матеріальні втрати, пов'язані з вимушеним безробіттям. Тому їм зарахують до страхового стажу час простою, протягом якого вони вимушено не працювали. Чиновниця пояснила, хто отримає таке право.

Людям, яким під час локдауну виплачували допомогу по частковому безробіттю або ще які-небудь види допомоги, зарахують періоди вимушеного простою через пандемію до страхового стажу.

Крім того, час, протягом якого вони вимушено не отримували зарплату, або отримували її в неповному обсязі, не враховуватиметься при розрахунку пенсії, щоби не занижувати суми пенсійних виплат.

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Теги: трудовий стаж при локдауні, Лазебна
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