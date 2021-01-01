Названо простий спосіб відключення реклами в Viber
Сьогодні, 05:39
Мало хто знає, що відключити рекламу в месенджері Viber дуже просто. Змінивши налаштування, можна буде забути про рекламны блоки і пропозиціъ товарів і послуг, які користувачеві не цікаві. Про це пише today.ua.
Месенджер Viber багато українців використовують не тільки в якості зручного майданчика для спілкування з близькими і друзями, але і для ведення бізнесу. Додаток дозволяє рекламувати товари різних категорій, послуги, тематичні групи і бізнес-спільноти.
Більшості користувачів Viber такі рекламні пропозиції дуже корисні, адже завжди можна знайти потрібний товар або послугу, приєднатися до цікавого спільноті. Тим же, кому це не потрібно, слід просто відключити в месенджері деякі настройки, щоб реклама не турбувала і не відволікала.
Відкрийте в Viber меню «Ще». Далі виберіть пункт «Налаштування» і зайдіть в «Виклики та повідомлення». У вікні, відшукайте рядок «Отримувати сервісні повідомлення», які дозволяють демонстрацію комерційних повідомленнь в Viber. Зніміть з даної опції «галочку» і можете повертатися до спілкування в додатку, але вже без комерційної реклами.
Варто зазначити, що відключення даної опції значно зменшить кількість реклами в Viber, але повністю позбутися від неї не вийде.
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Месенджер Viber багато українців використовують не тільки в якості зручного майданчика для спілкування з близькими і друзями, але і для ведення бізнесу. Додаток дозволяє рекламувати товари різних категорій, послуги, тематичні групи і бізнес-спільноти.
Більшості користувачів Viber такі рекламні пропозиції дуже корисні, адже завжди можна знайти потрібний товар або послугу, приєднатися до цікавого спільноті. Тим же, кому це не потрібно, слід просто відключити в месенджері деякі настройки, щоб реклама не турбувала і не відволікала.
Відкрийте в Viber меню «Ще». Далі виберіть пункт «Налаштування» і зайдіть в «Виклики та повідомлення». У вікні, відшукайте рядок «Отримувати сервісні повідомлення», які дозволяють демонстрацію комерційних повідомленнь в Viber. Зніміть з даної опції «галочку» і можете повертатися до спілкування в додатку, але вже без комерційної реклами.
Варто зазначити, що відключення даної опції значно зменшить кількість реклами в Viber, але повністю позбутися від неї не вийде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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