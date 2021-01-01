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У Володимирі-Волинському лікарі за допомогою нового обладнання виявили в жінки рідкісну недугу

У Володимирі-Волинському лікарі за допомогою нового обладнання виявили в жінки рідкісну недугу
Днями у комунальному підприємстві «Володимир-Волинське ТМО» презентували новий прилад - відеобронхоскоп.
Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського ТМО у Фейсбуку.

Це дозволяє вчасно встановити діагноз та розпочати лікування пацієнтів із хронічними запальними і гнійними захворюваннями легень, слизових оболонок трахеї і бронхів.

У КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” звернулася 76-річна пацієнтка з задишкою та тривалим кашлем.
Після обстеження у терапевта, була направлена на рентгенографію органів грудної клітки, під час якої виявили патологічні тіні. Для встановлення діагнозу лікар хірург-ендоскопіст Валерій Лисичук виконав сучасний метод діагностики – відеобронхоскопію під седацією.

Внаслідок цього виявили патологічні утворення нижньодольових бронхів. Лікар Володимир-Волинської лікарні також провів забір біопсійного матеріалу з метою гістологічного дослідження. Попередній діагноз – “Саркоїдоз легенів”.

Варто додати, що саркоїдоз – хвороба неінфекційна, але від цього не менш складна. Сакроїдоз – це автоімунне захворювання, тобто усередині нашого організму заводяться «вороги» – наші ж імунні клітини. З’являючись, вони починають атакувати власний організм, розростатися у вигляді гранулем (невеликих вузлів) по усьому тілу. Вражати вони можуть, в принципі, будь-який орган, але найбільше «любить» саркоїдоз легені.

Ця недуга досить рідкісна – трохи більше 100 випадків на 100 тисяч чоловік, однак зараз саркоїдоз діагностують набагато частіше.

"Бажаємо одужання нашій пацієнтці і закликаємо людей не зволікати та вчасно звертатися до лікарів! Ми завжди готові прийти Вам на допомогу!",- пишуть лікарі.

Відповідно до пакету Програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України, бронхоскопія входить до пакету пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики новоутворень.

Підстави надання послуги: направлення від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або лікуючого лікаря, вік пацієнта – від 50 років і старше.

Здійснити попередній запис можна також у реєстратурі поліклініки або за номером телефону 3-41-03.


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Теги: відеобронхоскоп, Лисичук, Володимир
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