Лучанин просить Зеленського навчити інтернет «говорити» українською

Максим Нікітін звернувся до Володимира Зеленського, аби в Україні розробили і реалізували державну програму підтримки української мови в інтернеті.



Відповідну петицію він зареєстрував на

Текст петиції подаємо без змін:



Мова давно стала інструментом гібридної війни Росії проти України. Захист «русскоязычного» населення України використовується кремлівськими пропагандистами як привід для військової агресії. Відтак продумана і системна підтримка української мови є важливим фактором протидії російській пропаганді.



В цьому контексті мова в інтернеті має особливе значення, адже інформація в Мережі поширюються за своїми законами. Українську мову в інтернеті потрібно відстоювати і розвивати згідно з іншими законами і правилами, аніж в офлайновій реальності (з чим загалом покликаний справлятися Закон про захист української мови).



Ні для кого не секрет, що україномовного контенту в інтернеті в сотні разів менше, аніж російськомовного. Загалом логічна ситуація (україномовних юзерів у світі – об’єктивно менше) є для українського сегменту інтернету кричуще нелогічною, бо:

1. Україномовні юзери продовжують з різних причин (за інерцією, через переконання, що “російською знайти легше” тощо) користуватися російськомовними запитами і споживати російськомовний контент.

2. 2. Алгоритми сервісу Youtube пропонують російськомовний контент навіть на україномовні запити, розуміючи, що україномовні юзери готові споживати російськомовний контент.

Розірвати це «зачароване коло» можливо тільки низкою продуманих, взаємопов’язаних і ефективних заходів, які держава і суспільство спрямують на популяризацію української мови в інтернеті.

Цією Петицією прошу Президента України ініціювати розробку всеохоплюючої Програми захисту і розвитку української мови в інтернеті. Державна програма «Український інтернет» повинна включати такі заходи:



1. Ініціювати органам української влади переговори з компаніями Google, Facebook, Tik Tok та інших популярних міжнародних інтернет-сервісів щодо підтримки україномовного контенту. Приміром, державні органи влади України здатні домовитися, аби сервіс Youtube у відповідь на україномовні запити пропонував в першу чергу україномовний контент. І навіть пропонував частину україномовних посилань у відповідь на російськомовні запити – якщо їх подають на території України.



2. Розробити систему пільг і заохочень суб’єктам, які продукують україномовний контент. Це може бути система державного преміювання україномовним блогерам, система податкових пільг підприємцям, які працюють у сфері медіа і блогінгу тощо.



3. Сприяти створенню потужних україномовних порталів на кшалт російських Yandex чи Mail.ru. Такі ресурси є впливовими агрегаторами посилань, на які зважають пошукові системи. Як відомо, згадані вище сайти працюють у Росії за підтримки влади і спецслужб – а отже є важливим інструментом впливу. Такі ресурси здатні піднімати в топ україномовні сайти доменної зони “.ua” і збільшувати популярність і вплив українськомовного контенту.



4. Впровадити широкомасштабну інформаційну компанію «Інтернет, говори до мене українською!», спрямовану на активізацію користування українською мовою в інтернеті.

Така програма може розроблятися з залученням наукових кіл, громадських організацій і патріотичного середовища.



Зазначимо, щоб петицію розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів. Долучитися до такої ініціативи можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинзвернувся до Володимира Зеленського, аби в Україні розробили і реалізували державну програму підтримки української мови в інтернеті.Відповідну петицію він зареєстрував на сайті Президента України.Текст петиції подаємо без змін:Мова давно стала інструментом гібридної війни Росії проти України. Захист «русскоязычного» населення України використовується кремлівськими пропагандистами як привід для військової агресії. Відтак продумана і системна підтримка української мови є важливим фактором протидії російській пропаганді.В цьому контексті мова в інтернеті має особливе значення, адже інформація в Мережі поширюються за своїми законами. Українську мову в інтернеті потрібно відстоювати і розвивати згідно з іншими законами і правилами, аніж в офлайновій реальності (з чим загалом покликаний справлятися Закон про захист української мови).Ні для кого не секрет, що україномовного контенту в інтернеті в сотні разів менше, аніж російськомовного. Загалом логічна ситуація (україномовних юзерів у світі – об’єктивно менше) є для українського сегменту інтернету кричуще нелогічною, бо:1. Україномовні юзери продовжують з різних причин (за інерцією, через переконання, що “російською знайти легше” тощо) користуватися російськомовними запитами і споживати російськомовний контент.2. 2. Алгоритми сервісу Youtube пропонують російськомовний контент навіть на україномовні запити, розуміючи, що україномовні юзери готові споживати російськомовний контент.Розірвати це «зачароване коло» можливо тільки низкою продуманих, взаємопов’язаних і ефективних заходів, які держава і суспільство спрямують на популяризацію української мови в інтернеті.Цією Петицією прошу Президента України ініціювати розробку всеохоплюючої Програми захисту і розвитку української мови в інтернеті. Державна програма «Український інтернет» повинна включати такі заходи:1. Ініціювати органам української влади переговори з компаніями Google, Facebook, Tik Tok та інших популярних міжнародних інтернет-сервісів щодо підтримки україномовного контенту. Приміром, державні органи влади України здатні домовитися, аби сервіс Youtube у відповідь на україномовні запити пропонував в першу чергу україномовний контент. І навіть пропонував частину україномовних посилань у відповідь на російськомовні запити – якщо їх подають на території України.2. Розробити систему пільг і заохочень суб’єктам, які продукують україномовний контент. Це може бути система державного преміювання україномовним блогерам, система податкових пільг підприємцям, які працюють у сфері медіа і блогінгу тощо.3. Сприяти створенню потужних україномовних порталів на кшалт російських Yandex чи Mail.ru. Такі ресурси є впливовими агрегаторами посилань, на які зважають пошукові системи. Як відомо, згадані вище сайти працюють у Росії за підтримки влади і спецслужб – а отже є важливим інструментом впливу. Такі ресурси здатні піднімати в топ україномовні сайти доменної зони “.ua” і збільшувати популярність і вплив українськомовного контенту.4. Впровадити широкомасштабну інформаційну компанію «Інтернет, говори до мене українською!», спрямовану на активізацію користування українською мовою в інтернеті.Така програма може розроблятися з залученням наукових кіл, громадських організацій і патріотичного середовища.Зазначимо, щоб петицію розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів. Долучитися до такої ініціативи можна ТУТ.

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