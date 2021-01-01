Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

14 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 17 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 100 осіб;летальних випадків – 440;одужало – 9 736 осіб;здійснили тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 936 228 осіб;одужало – 1 475 556 осіб;летальних випадків – 39 536;провели ПЛР-тестувань – 8 915 393.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.Вакцинація в Україні:13 044 людини щепили проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні.445 861 людину щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).Щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.