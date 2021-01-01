Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:05
14 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 17 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 100 осіб;
летальних випадків – 440;
одужало – 9 736 осіб;
здійснили тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 936 228 осіб;
одужало – 1 475 556 осіб;
летальних випадків – 39 536;
провели ПЛР-тестувань – 8 915 393.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.
Вакцинація в Україні:
13 044 людини щепили проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні.
445 861 людину щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.
Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок суботи, 17 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 100 осіб;
летальних випадків – 440;
одужало – 9 736 осіб;
здійснили тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 936 228 осіб;
одужало – 1 475 556 осіб;
летальних випадків – 39 536;
провели ПЛР-тестувань – 8 915 393.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.
Вакцинація в Україні:
13 044 людини щепили проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні.
445 861 людину щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.
Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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