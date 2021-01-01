МОЗ скасувало вакцинацію публічних осіб за залишковим принципом





Відповідний наказ



"З метою зниження ризиків невикористання доз вакцин (...) необхідно залучати до такої вакцинальної сесії виключно осіб визначених в І (першому) та ІІ (другому) етапах Дорожньої карти", – йдеться у наказі.



Наразі ж отримати щеплення можуть, зокрема, лікарі, які працюють з хворими на COVID-19; військові; поліцейські; рятувальники; соціальні працівники; медичні працівники; працівники та мешканці будинків для літніх людей; літні люди, старші 80 років; освітяни тощо.



З 1 березня громадські діячі могли вакцинуватися з метою популяризації щеплень та у разі, якщо лишатимуться "зайві" препарати, а саме коли:



- зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;

- виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;

- кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.



Нагадаємо, станом на 14 квітня бажання вакцинуватись від захворювання в Україні висловили понад 449 тисяч людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до Дорожньої карти вакцинації та скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб залишками вакцини поза чергою.Відповідний наказ опублікований на сайті МОЗу."З метою зниження ризиків невикористання доз вакцин (...) необхідно залучати до такої вакцинальної сесії виключно осіб визначених в І (першому) та ІІ (другому) етапах Дорожньої карти", – йдеться у наказі.Наразі ж отримати щеплення можуть, зокрема, лікарі, які працюють з хворими на COVID-19; військові; поліцейські; рятувальники; соціальні працівники; медичні працівники; працівники та мешканці будинків для літніх людей; літні люди, старші 80 років; освітяни тощо.З 1 березня громадські діячі могли вакцинуватися з метою популяризації щеплень та у разі, якщо лишатимуться "зайві" препарати, а саме коли:- зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;- виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;- кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.Нагадаємо, станом на 14 квітня бажання вакцинуватись від захворювання в Україні висловили понад 449 тисяч людей.

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