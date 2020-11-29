вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині

Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині
Слідчі встановлюють очевидців та свідків лютневої ДТП з вантажівками у Житомирському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася 15 лютого 2021 року близько 9:25 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки Житомирського району. Унаслідок зіткнення вантажівок травми отримав один з водіїв, який згодом помер у лікарні. Поліцейські просять свідків та очевидців події надати наявну у них інформацію.

Попередньо, водій вантажівки Mercedes, 44-річний волинянин, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, що рухався у зустрічному напрямку.

У результаті ДТП травми отримав водій вантажівки Volvo, 55-річний житель Миколаївщини. Його ушпиталили до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні. На жаль, 25 лютого чоловік помер.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

«Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію «102», - йдеться у повідомленні.

Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, далекобійник, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Ягодині» виявили авто, викрадене в Німеччині 7 років тому
Сьогодні, 11:28
Коронавірус і Волинь: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:50
Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині
Сьогодні, 10:22
МОЗ скасувало вакцинацію публічних осіб за залишковим принципом
Сьогодні, 09:31
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії Водій «летів» з великою швидкістю: на Волині розшукують свідків аварії
31 січень, 01:35
У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії У Луцьку збили 15-річну дитину: шукають свідків аварії
29 листопад, 2020, 13:30
У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
30 вересень, 2020, 13:04
Шукають свідків аварії у Рожищі, в якій тяжко травмувався мотоцикліст Шукають свідків аварії у Рожищі, в якій тяжко травмувався мотоцикліст
10 липень, 2020, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Ягодині» виявили авто, викрадене в Німеччині 7 років тому
Сьогодні, 11:28
 0
Коронавірус і Волинь: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:50
 0
Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині
Сьогодні, 10:22
 0
МОЗ скасувало вакцинацію публічних осіб за залишковим принципом
Сьогодні, 09:31
 0
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8