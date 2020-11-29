Шукають свідків смертельної автотрощі за участю далекобійника з Волині

Слідчі встановлюють очевидців та свідків лютневої ДТП з вантажівками у Житомирському районі.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася 15 лютого 2021 року близько 9:25 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки Житомирського району. Унаслідок зіткнення вантажівок травми отримав один з водіїв, який згодом помер у лікарні. Поліцейські просять свідків та очевидців події надати наявну у них інформацію.Попередньо, водій вантажівки Mercedes, 44-річний волинянин, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Volvo, що рухався у зустрічному напрямку.У результаті ДТП травми отримав водій вантажівки Volvo, 55-річний житель Миколаївщини. Його ушпиталили до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні. На жаль, 25 лютого чоловік помер.Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.«Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію «102», - йдеться у повідомленні.