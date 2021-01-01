Коронавірус і Волинь: якою є ситуація за останню добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості випадків недуги у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 118,

Луцький район – 39,

Горохівський район – 9,

Ківерцівський район – 5,

Рожищенський район – 16,

м. Нововолинськ – 34,

Володимир-Волинський район – 10,

Іваничівський район – 7,

Локачинський район – 5,

Ковельський район – 45,

Любомльський район – 29,

Старовижівський район – 1,

Камінь-Каширський район – 7,

Любешівський район – 10,

Маневицький район – 7.



Усього станом на 17 квітня в області зареєстрували 53 183 випадки.



Одужало – 44 430 осіб (за останню добу – 299).



Летальні випадки – 899 (за останню добу — 10: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 3, Старовижівський район – 1, Маневицький район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 206 754 особи, за минулу добу — 1310 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 342 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості випадків недуги у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 118,Луцький район – 39,Горохівський район – 9,Ківерцівський район – 5,Рожищенський район – 16,м. Нововолинськ – 34,Володимир-Волинський район – 10,Іваничівський район – 7,Локачинський район – 5,Ковельський район – 45,Любомльський район – 29,Старовижівський район – 1,Камінь-Каширський район – 7,Любешівський район – 10,Маневицький район – 7.Усього станом на 17 квітня в області зареєстрували 53 183 випадки.Одужало – 44 430 осіб (за останню добу – 299).Летальні випадки – 899 (за останню добу — 10: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 3, Старовижівський район – 1, Маневицький район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 206 754 особи, за минулу добу — 1310 осіб.

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