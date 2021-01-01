Коронавірус і Волинь: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 342 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості випадків недуги у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 118,
Луцький район – 39,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 5,
Рожищенський район – 16,
м. Нововолинськ – 34,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 45,
Любомльський район – 29,
Старовижівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 10,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 17 квітня в області зареєстрували 53 183 випадки.
Одужало – 44 430 осіб (за останню добу – 299).
Летальні випадки – 899 (за останню добу — 10: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 3, Старовижівський район – 1, Маневицький район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 206 754 особи, за минулу добу — 1310 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості випадків недуги у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 118,
Луцький район – 39,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 5,
Рожищенський район – 16,
м. Нововолинськ – 34,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 7,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 45,
Любомльський район – 29,
Старовижівський район – 1,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 10,
Маневицький район – 7.
Усього станом на 17 квітня в області зареєстрували 53 183 випадки.
Одужало – 44 430 осіб (за останню добу – 299).
Летальні випадки – 899 (за останню добу — 10: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 3, Старовижівський район – 1, Маневицький район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 206 754 особи, за минулу добу — 1310 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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