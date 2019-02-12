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У «Ягодині» виявили авто, викрадене в Німеччині 7 років тому

У «Ягодині» виявили авто, викрадене в Німеччині 7 років тому
Автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку ще з 2014 року, знайшовся на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Учора, 16 квітня, в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення Volkswagen, яким мешканець Житомирщини в'їжджав в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером знаходиться у міжнародному розшуку.

Про виявлений транспортний засіб прикордонники поінформували Українське бюро Інтерполу, співробітники якого підтвердили, що зазначене авто перебуває у розшуку, як викрадене в Німеччині.

Volkswagen 2011 року випуску охоронці кордону передали поліцейським для подальшої перевірки та прийняття правового рішення.

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Теги: «Ягодин», кордон, авто
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