У «Ягодині» виявили авто, викрадене в Німеччині 7 років тому

Автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку ще з 2014 року, знайшовся на українсько-польському кордоні.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Учора, 16 квітня, в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення Volkswagen, яким мешканець Житомирщини в'їжджав в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером знаходиться у міжнародному розшуку.Про виявлений транспортний засіб прикордонники поінформували Українське бюро Інтерполу, співробітники якого підтвердили, що зазначене авто перебуває у розшуку, як викрадене в Німеччині.Volkswagen 2011 року випуску охоронці кордону передали поліцейським для подальшої перевірки та прийняття правового рішення.