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Російські війська біля кордону: у ЗСУ розповіли про три можливі сценарії

Російські війська біля кордону: у ЗСУ розповіли про три можливі сценарії
Українська розвідка розглядає наразі три сценарії дій російських військ – за всіма відпрацьовані заходи реагування.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Depo.ua.

За його словами, перший сценарій стосується демонстрації сили, другий – отримання військовим шляхом дніпровської води. Третій варіант стосується загострення в районі проведення ООС і проведення локальних військових дій в напрямку наших позицій.

"Такі сценарії розглядаються. За всіма у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації", - заявив Наєв.

Командувач Об'єднаних сил додав, що всі плани відпрацьовані без залучення ЗС союзників.

За словами Наєва, в разі загострення Україна очікує збільшення матеріально-технічної допомоги, "а сил ЗСУ і інших складових сектору безпеки і оборони цілком достатньо".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що стягування російських військ до кордонів України є способом тиску на нашу державу та на західні країни.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що у разі російського вторгнення ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів України на трьох напрямках — поблизу північно-східного кордону України, на сході України, а також в тимчасово окупованому Криму.

Міністр оборони України Андрій Таран на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони заявив, що Росія може напасти на Україну з боку окупованого Криму, щоб забезпечити водопостачання півострова.

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Теги: Росія, війна, ЗСУ
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