Російські війська біля кордону: у ЗСУ розповіли про три можливі сценарії





Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у ефірі програми



За його словами, перший сценарій стосується демонстрації сили, другий – отримання військовим шляхом дніпровської води. Третій варіант стосується загострення в районі проведення ООС і проведення локальних військових дій в напрямку наших позицій.



"Такі сценарії розглядаються. За всіма у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації", - заявив Наєв.



Командувач Об'єднаних сил додав, що всі плани відпрацьовані без залучення ЗС союзників.



За словами Наєва, в разі загострення Україна очікує збільшення матеріально-технічної допомоги, "а сил ЗСУ і інших складових сектору безпеки і оборони цілком достатньо".



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що стягування російських військ до кордонів України є способом тиску на нашу державу та на західні країни.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що у разі російського вторгнення ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації.



Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів України на трьох напрямках — поблизу північно-східного кордону України, на сході України, а також в тимчасово окупованому Криму.



Міністр оборони України Андрій Таран на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони заявив, що Росія може напасти на Україну з боку окупованого Криму, щоб забезпечити водопостачання півострова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська розвідка розглядає наразі три сценарії дій російських військ – за всіма відпрацьовані заходи реагування.Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанту ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" , передає Depo.ua За його словами, перший сценарій стосується демонстрації сили, другий – отримання військовим шляхом дніпровської води. Третій варіант стосується загострення в районі проведення ООС і проведення локальних військових дій в напрямку наших позицій."Такі сценарії розглядаються. За всіма у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації", - заявив Наєв.Командувач Об'єднаних сил додав, що всі плани відпрацьовані без залучення ЗС союзників.За словами Наєва, в разі загострення Україна очікує збільшення матеріально-технічної допомоги, "а сил ЗСУ і інших складових сектору безпеки і оборони цілком достатньо".Нагадаємо, президентзаявив, що стягування російських військ до кордонів України є способом тиску на нашу державу та на західні країни.Міністр внутрішніх справпопередив, що у разі російського вторгнення ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації.Раніше міністр закордонних справ Українизаявив, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів України на трьох напрямках — поблизу північно-східного кордону України, на сході України, а також в тимчасово окупованому Криму.Міністр оборони Українина засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони заявив, що Росія може напасти на Україну з боку окупованого Криму, щоб забезпечити водопостачання півострова.

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