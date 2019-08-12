Повідомили, що буде в приміщенні луцької синагоги.ФОТО

Павло Редецький.



Відповідне розпорядження підписав голова ОДА. Нині у частині приміщення діє дитячо-юнацька спортивна школа, яку закривають. До цього будівля була на балансі Державного історико-культурного заповідника.



Синагога –пам’ятка архітектури національного значення, розташована у Луцьку на вулиці Данила Галицького, 33. "Нам доручено зробити договір про передачу, прописати, що громада може робити тут. Законом передбачено, що пам’ятку потрібно утримувати, реставрувати, ніяких здач в оренду користувач не може мати", – розповідає Павло Рудецький про нюанси передачі синагоги релігійній організації.



Нині приміщення синагоги руйнується. На ремонт потрібна велика сума коштів, каже представниця релігійної організації, якій передали будівлю, Ханна Матусовська. З її слів, таких грошей вони не мають, тому проситимуть у діаспори, яка мешкає в Ізраїлі, Америці та Європі.





Зі слів Ханни Матусовської, релігійна організація розглядає ідею облаштувати у цій будівлі синагогу-музей. Подібна нині є у Празі.





З 1981 року в приміщенні колишньої синагоги облаштували спортшколу і фізкультурне товариство "Динамо".









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