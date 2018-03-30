Провокація з українським консулом в Росії: у відповідь Україна висилає російського дипломата





Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає



«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення», — сказав Ніколенко.



За його словами, такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.



«У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня», - повідомив Ніколенко.



ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.



Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. І він вже знаходиться в українській дипустанові.



За словами заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів. Також українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів.



В результаті Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.



Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв’язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відповідь на провокацію проти українського консула в Санкт-Петербурзі, Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення», — сказав Ніколенко.За його словами, такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.«У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня», - повідомив Ніколенко.ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. І він вже знаходиться в українській дипустанові.За словами заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів. Також українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів.В результаті Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв’язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.

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