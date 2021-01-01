Показали, що було на місці луцького «Там-Таму» понад 20 років тому

Ігор Гречка на своїй сторінці у



«Луцьк, 1998 рік. На місці «ТамТаму» - пустир з якимсь фундаментом», – пише автор світлини.



Також на фото показано урочисте закладення першого каменю під будівництво Храму Всіх Святих Землі Волинської.





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