Показали, що було на місці луцького «Там-Таму» понад 20 років тому
Сьогодні, 23:35
Фотографією поділився лучанин Ігор Гречка на своїй сторінці у Facebook.
«Луцьк, 1998 рік. На місці «ТамТаму» - пустир з якимсь фундаментом», – пише автор світлини.
Також на фото показано урочисте закладення першого каменю під будівництво Храму Всіх Святих Землі Волинської.
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«Луцьк, 1998 рік. На місці «ТамТаму» - пустир з якимсь фундаментом», – пише автор світлини.
Також на фото показано урочисте закладення першого каменю під будівництво Храму Всіх Святих Землі Волинської.
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