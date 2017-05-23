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Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО

Укриття та бомбосховища Луцька: скільки їх та в якому вони стані.ВІДЕО
На території Луцької територіальної громади – 61-не сховище та 40 протирадіаційних укриттів. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Анатолій Свірський.

Для укриття населення у Луцькій громаді загалом є 101 захисна споруда — це сховища та протирадіаційні укриття. Вони можуть вмістити від ста до шести сотень людей. «Стан 70-80% з них обмежено готовий до використання, а 30% — не готові», — розповів Анатолій Свірський.

На вулиці Винниченка, 25, що у Луцьку є сховище, призначене для укриття населення. Побудували його у 50-х роках минулого століття. Торік захисну споруду відремонтували, витративши з міського бюджету 180 тисяч гривень.

Тут посилене перекриття, додаткові шари арматури та ребра жорсткості, зроблено електрику, водопостачання, сантехніку, змонтований санвузол, зроблено косметичний ремонт, — розповів заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради.

Укриття Луцької міської клінічної лікарні у випадку евакуації вмістить орієнтовно 600 людей, — каже директорка медзакладу Лариса Духневич. З її слів, до захисної споруди приносять списані речі.

Тут є ліжка, столи, медобладнання. Працюють санвузли, є вода, світло та запасний вихід. Бомбосховище підтримують у робочому режимі.

Згідно з законодавством утримання захисних споруд відбувається коштом балансоутримувача і власника. Анатолій Свірський каже: «Сховища у нас призначені для найбільшої працюючої зміни об'єктів господарювання, які проводять свою діяльність в особливий період. Звичайне населення підлягає евакуації в період військових дій».



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Теги: бомбосховища, укриття, Луцьк, Свірський, Духневич
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