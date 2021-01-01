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18 квітня на Волині: гортаючи календар

18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають День пам'яток історії та культури, а віряни вшановують пам'ять Феодула читця і преподобну Феодору Солунську.

У неділю, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.
• Не можна вживати спиртні напої.
• Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.



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