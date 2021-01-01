Динамо перемогло Шахтар та наблизилося до чемпіонства в УПЛ



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Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Де Пена, 31 (пен.)



На початку гри Соломон в лівому куті штрафного Динамо на замаху обіграв Караваєва, і з гострого кута пробив вище воріт. Динамо відповіло ударом Бєсєдіна, який відбив Трубін. Але перед цим у Артема був офсайд.



На 33-й хвилині Андрієвський завалився в штрафний гірників. Олександру допоміг це зробити Маркос Антоніо. Арбітри довго дивилися відеоповтор і призначили пенальті у ворота "гірників".

Де Пена переграв Трубіна з 11-метрової позначки, хоч і підсковзнувся.



На 64-й хвилині гостра атака від Динамо завершилася заблокованим ударом Караваєва і падінням Буяльського в штрафній Шахтаря.

Наприкінці матчу Забарний потрапив в руку Попова у своєму штрафному після заблокованого удару Мораеса. Монзуль не зафіксувала порушення.



Як підсумок, Динамо відірвалося від Шахтаря на 10 балів та наблизилося до чемпіонства УПЛ у сезоні 2020/21. "Гірники" йдуть другими, маючи перевагу від третьої Зорі у 7 балів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахтар та Динамо 17 квітня зіграли у вирішальному матчі української Прем'єр-ліги сезону 2020/21. "Біло-сині" здобули мінімальну перемогу.Проце пише 24 канал Шахтар – Динамо 0:1Гол: Де Пена, 31 (пен.)На початку грив лівому куті штрафного Динамо на замаху обіграв, і з гострого кута пробив вище воріт. Динамо відповіло ударом, який відбив. Але перед цим у Артема був офсайд.На 33-й хвилинізавалився в штрафний гірників. Олександру допоміг це зробити. Арбітри довго дивилися відеоповтор і призначили пенальті у ворота "гірників".перегравз 11-метрової позначки, хоч і підсковзнувся.На 64-й хвилині гостра атака від Динамо завершилася заблокованим ударом Караваєва і падіннямв штрафній Шахтаря.Наприкінці матчупотрапив в рукуу своєму штрафному після заблокованого ударуне зафіксувала порушення.Як підсумок, Динамо відірвалося від Шахтаря на 10 балів та наблизилося до чемпіонства УПЛ у сезоні 2020/21. "Гірники" йдуть другими, маючи перевагу від третьої Зорі у 7 балів.

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