Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 12-16 квітня.ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
Міський голова Ковеля Ігор Чайка підготував черговий дайджест про події робочого тижня з 12-16 квітня.
У відео, зокрема, йдеться про те, як відбувались навчання пожежників та лісівників на території Ковельської громади; а також коментар першого заступника міського голови Тараса Яковлєва щодо чи не найголовнішої дискусії цього тижня: реорганізації двох ремонтно-житлових комунальних підприємств у Ковелі.
Ще у випуску - про черги біля Центру первинної медико-санітарної допомоги, де в негоду встановили намет та лавки для тих, хто приходить з температурою; про те, чому продовжили карантин для школярів ще на тиждень; про новий проєкт з відновлення Живоносного джерела в Городильці Ковельської ТГ та про підготовку до Великоднього фестивалю-конкурсу «Писанко, дивуй!».
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У відео, зокрема, йдеться про те, як відбувались навчання пожежників та лісівників на території Ковельської громади; а також коментар першого заступника міського голови Тараса Яковлєва щодо чи не найголовнішої дискусії цього тижня: реорганізації двох ремонтно-житлових комунальних підприємств у Ковелі.
Ще у випуску - про черги біля Центру первинної медико-санітарної допомоги, де в негоду встановили намет та лавки для тих, хто приходить з температурою; про те, чому продовжили карантин для школярів ще на тиждень; про новий проєкт з відновлення Живоносного джерела в Городильці Ковельської ТГ та про підготовку до Великоднього фестивалю-конкурсу «Писанко, дивуй!».
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