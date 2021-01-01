Лукашенко звинувачує США у підготовці замаху на нього та дітей

Олександр Лукашенко заявив, що на його сім'ю нібито готували замах. У цьому він звинувачує спецслужби США.

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Саме це стало причиною затримання Олександра Федути, Григорія Костусєва та Юрія Зенковича. Принаймні, так пояснив сам Лукашенко.



Що каже Лукашенко

За словами білоруського диктатора, планували викрасти його дітей – "одного або й двох, як вийде". Для цього начебто "в Гомельській області і льох підготували".

Ми затримали групу. Вони нас привели, показали, як це все планували. Я мовчав. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб,– сказав Лукашенко.



«Скоріш за все, ЦРУ, ФБР. Не знаю, хто там працював. Ми виявили їхнє бажання з'явитися в Мінськ і зайнятися організацією замаху на президента і дітей», – додав він.



Що відомо про людей, яких згадав диктатор

Лукашенко заявив, що Білорусь передала Москві всю інформацію, якою володіла, "аби там були в темі". 2 людей, про яких він згадав, затримали саме у Росії.

• 13 квітня працівники білоруського КДБ затримали у Москві білоруського громадського діяча й політолога Олександра Федуту.

• Адвоката Юрася Зенковича, громадянина США, КДБ схопило у готелі, також у Росії. За словами дружини, його фактично викрали, коли той перебував у бізнес-поїздці. Сам Лукашенко назває Зенковича "агентурою".

• Григорія Костусєва затримали у Могильовській області. Він – опозиційний політик та колишній кандидат на посаду президента.



Як переконує Лукашенко, Путін хотів обговорити цей інцидент у розмові з Джо Байденом. Проте нібито так не отримав відповіді від американського лідера.



Погіршення відносин між США та Росією

Зауважимо, що все це відбувається на тлі загострення відносин між Сполученими Штатами Америки та Росією. Нещодавно країни "обмінялися" санкціями.



Американський президент Джо Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через дії Росії. У Білому домі заявили, що Росія має понести відповідальність за дії уряду і спецслужб.

Байден також видав указ, яким запровадив нові санкції проти Росії. Цей крок у його адміністрації аргументували "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.



Новий санкційний пакет викликав бурхливу реакцію у Кремлі. Речник російського президента пригрозив Штатам взаємними діями й додав, що остаточе рішення – за Путіним.



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