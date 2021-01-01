Перша ліга: «Металіст 1925» і «Волинь» розділили очки у грі 22 туру





Лучани пропустили у першому таймі, але зуміли зрівняти рахунок у другій половині зустрічі. «Хрестоносці» могли навіть вирвати перемогу, проте не зуміли реалізувати хороший момент вже у додатковий час – 1:1.



Як повідомляє В’ячеслав Шарпар ударом головою після кутового не влучив у ворота, а Сіавашу Хагназарі з хорошої позиції на куті воротарського майданчика не дали виконати перспективний простріл.



Господарі непогано відповіли у середині першого тайму – спочатку у швидкій атаці Дерек не зумів пробити Владислава Леванідова, а менш ніж за хвилину ніхто з гравців «Металіста 1925» не замкнув хорошу подачу Дмитра Криськіва.



На 34-й хвилині хорошу контратаку розігнав Богдан Оринчак – утім, сам же бомбардир «Волині» після скидки Хагназарі не зумів влучно пробити по воротах рикошетом від захисника. А у відповідь святкували харків’яни: чудова передача з глибини поля зреагувала на вбігання Олега Голодюка, а сам досвідчений півзахисник підловив шикарним прямим ударом головою з лінії карної зони Леванідова – 1:0. До перерви момент також був у Сіаваша, однак іранець своїм пострілом влучив у сітку воріт господарів із зовнішнього боку.



Після перерви знову стартовою активністю відзначилися волиняни – удар Оринчака головою сміливо перервав гравець «Металіста 1925». А далі рятувати нашу команду декілька разів довелося уже Леванідову – голкіпер страхував «Волинь» від пропущених голів під час моментів Дерека та нашого вихованця – Владислава Дмитренка.



А у середині другого тайму рахунок на табло став рівним – господарі відбилися після подачі з флангового штрафного, однак Рябов на підбиранні з льоту пробив так, що м’яч рикошетом від обох бокових стійок опинився у воротах – 1:1!



Кінцівка матчу стала досить гарячою – Леванідову довелося тягнути ще один удар Дерека, а ще один екс-волинянин Віталій Пономар навіть забив, однак зробив це із положення поза грою. А наприкінці матчу розчарувалися уже наші уболівальники – і Богдан Оринчак під час добивання з убивчої позиції, і Олександр Климець під час фактично виходу віч-на-віч не зуміли пробити Дениса Сидоренка.



Тож, у підсумку, фінальний свисток арбітра зафіксував у грі бойовий мир.

У наступному турі «Волинь» повернеться до Луцька. На стадіоні «Авангард» наша команда 23 квітня прийме «Альянс».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні,17 квітня, у 22 турі Першої ліги «Волинь» зустрічалася з конкурентом у боротьбі за підвищення у класі – харківським «Металістом 1925.Лучани пропустили у першому таймі, але зуміли зрівняти рахунок у другій половині зустрічі. «Хрестоносці» могли навіть вирвати перемогу, проте не зуміли реалізувати хороший момент вже у додатковий час – 1:1.Як повідомляє пресслужба ФК«Волинь», центральний поєдинок туру в Першій лізі розпочався з деякої «розкачки» обох команд. Дещо активніше на старті зустрічі виглядали «Хрестоносці»: зокрема,ударом головою після кутового не влучив у ворота, аз хорошої позиції на куті воротарського майданчика не дали виконати перспективний простріл.Господарі непогано відповіли у середині першого тайму – спочатку у швидкій атаціне зумів пробити, а менш ніж за хвилину ніхто з гравців «Металіста 1925» не замкнув хорошу подачуНа 34-й хвилині хорошу контратаку розігнав– утім, сам же бомбардир «Волині» після скидки Хагназарі не зумів влучно пробити по воротах рикошетом від захисника. А у відповідь святкували харків’яни: чудова передача з глибини поля зреагувала на вбігання, а сам досвідчений півзахисник підловив шикарним прямим ударом головою з лінії карної зони Леванідова – 1:0. До перерви момент також був у, однак іранець своїм пострілом влучив у сітку воріт господарів із зовнішнього боку.Після перерви знову стартовою активністю відзначилися волиняни – ударголовою сміливо перервав гравець «Металіста 1925». А далі рятувати нашу команду декілька разів довелося уже Леванідову – голкіпер страхував «Волинь» від пропущених голів під час моментів Дерека та нашого вихованця –А у середині другого тайму рахунок на табло став рівним – господарі відбилися після подачі з флангового штрафного, однак Рябов на підбиранні з льоту пробив так, що м’яч рикошетом від обох бокових стійок опинився у воротах – 1:1!Кінцівка матчу стала досить гарячою – Леванідову довелося тягнути ще один удар Дерека, а ще один екс-волинянин Віталій Пономар навіть забив, однак зробив це із положення поза грою. А наприкінці матчу розчарувалися уже наші уболівальники – іпід час добивання з убивчої позиції, іь під час фактично виходу віч-на-віч не зуміли пробитиТож, у підсумку, фінальний свисток арбітра зафіксував у грі бойовий мир.У наступному турі «Волинь» повернеться до Луцька. На стадіоні «Авангард» наша команда 23 квітня прийме «Альянс».

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