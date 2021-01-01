У Луцьку вже завтра щеплюватимуть вакциною від Pfizer/BioNTech



Всього доставили 1170 доз препарату, — розповів Роман Рудоквас.



О 22:00 вакцину доставили на медичний склад. Автівку з препаратом супроводжували працівники поліції.



Зі слів завідувача складу, Володимира Крикуна, партію Pfizer зберігатимуть в термобоксі. "Температура зберігання вакцини мінус 60-80 градусів. Як буде потреба, будемо підкидати сухий лід. Також буде щоденний контроль за температурою, ці дані ми будемо надсилати в МОЗ", – розповів завідувач складу.



Перша партія розрахована на вакцинування 585 волинян, кожен отримає по два щеплення.



Зі слів виконувача обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я, перше щеплення вакциною Pfizer/BioNTech на Волині зроблять вже 18 квітня: "почнемо вакцинувати о 8:30 ранку. Це буде Луцький геріатричний пансіонат", – каже Роман Рудоквас.



Доставленою вакциною в першу чергу щеплюватимуть працівників та мешканців інтернатів для літніх людей на території області. Потому приступлять до вакцинації прикордонників та працівників ДСНС. Зі слів Романа Рудокваса, списки осіб, яких мають щепити цим препаратом склали ще в січні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 17 квітня на Волинь привезли першу партію вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech.Всього доставили 1170 доз препарату, — розповів Суспільному т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров'я облдержадміністраціїО 22:00 вакцину доставили на медичний склад. Автівку з препаратом супроводжували працівники поліції.Зі слів завідувача складу,, партію Pfizer зберігатимуть в термобоксі. "Температура зберігання вакцини мінус 60-80 градусів. Як буде потреба, будемо підкидати сухий лід. Також буде щоденний контроль за температурою, ці дані ми будемо надсилати в МОЗ", – розповів завідувач складу.Перша партія розрахована на вакцинування 585 волинян, кожен отримає по два щеплення.Зі слів виконувача обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я, перше щеплення вакциною Pfizer/BioNTech на Волині зроблять вже 18 квітня: "почнемо вакцинувати о 8:30 ранку. Це буде Луцький геріатричний пансіонат", – каже Роман Рудоквас.Доставленою вакциною в першу чергу щеплюватимуть працівників та мешканців інтернатів для літніх людей на території області. Потому приступлять до вакцинації прикордонників та працівників ДСНС. Зі слів Романа Рудокваса, списки осіб, яких мають щепити цим препаратом склали ще в січні.

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