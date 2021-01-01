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«Укрпошта» запускає безкоштовну доставку

«Укрпошта» запускає безкоштовну доставку
Компанія "Укрпошта" спільно з фондом «Let`s help» до Великодня 2021 запускає благодійну акцію з безкоштовною доставкою. Мета заходу - допомогти всім одиноким людям України відчути себе частиною однієї великої родини.

Взяти участь в акції від "Укрпошта" зможуть усі бажаючі, які захочуть подарувати паску одиноким пенсіонерам, що перебувають в геріатричних пансіонатах, якими займається благодійний фонд «Let`s help».

Вартість одного паски в рамках акції складає всього 30 гривень, благодійний внесок можна зробити на офіційному сайті «Let`s help». Організатори кажуть, що залишилися на самоті літні люди дуже потребують розуміння, що хоч комусь їх життя і почуття не байдужі, отримати маленьку пасочку до свята для них велике щастя.

Збір коштів триватиме до 25 квітня 2021 р, після чого кур'єри "Укрпошти" безкоштовно доставлять паски в геріатричних пансіонати України. Близько восьми тисяч самотніх бабусь і дідусів отримають свіжу пасхальну випічку до свята.

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Теги: Укрпошта, Let`s help, поски, геріатричні будинки
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