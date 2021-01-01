У волинському коледжі виявили необґрунтовані витрати на велику суму





Про це стало відомо під час засідання майнової комісії облради,



Зокрема, в листі прокуратури йдеться про те, що за результатами закупівлі коледж уклав договір на постачання природного газу з ТзОВ «Укртранссервіс-Груп». В подальшому заклад уклав з постачальником низку додаткових угод, згідно з якими ціна на природний газ зросла з 7 980 до 14 150 грн за 1000 кубометрів. Підставою для таких змін постачальник назвав інформацію Харківської та Житомирської торгово-промислових палат і асоціації «Газові трейдери України» про ціну природного газу упродовж вересня-листопада 2018 року.



Зазначається, що сторони мають право змінювати умови договору щодо ціни товару не більше ніж на 10% у випадку коливання цін на ринку. Проте інформація торгово-промислових палат, надана постачальником, згідно з інформацією прокуратури, є констатацією рівня цін і не може бути підставою для змін основного договору, бо вони не є доказом на підтвердження коливання ціни товару. Це ж відзначила й Держаудитслужба під час перевірки.



Тож прокуратура просила ОДА повідомити, чи вживала або вживатиме облдержадміністрація якісь заходи щодо стягнення безпідставно отриманих коштів за згаданими додатковими угодами. Якщо ні, то такі дії прокуратура може кваліфікувати як бездіяльність органу влади.











До слова, під час комісії був присутній і тимчасовий виконувач обов’язків директора коледжу Василь Панасюк. Він переконував: тендер на закупівлю газу був проведений, жодних порушень не було, але постачальник постійно користувався правом збільшення ціни на 10%. А розірвати угоду з постачальником у розпал опалювального сезону заклад не міг.



Варто зазначити, що члени майнової комісії, розглядаючи згадане питання висловили невдоволення станом справ у коледжі. Мовляв, у аудиторіях постійно холодно, саме приміщення – у занедбаному стані. Керівник же нарікав: заклад постійно недофінансовується, а було б достатньо коштів і ремонти були б, і умови стали б кращі. Крім того, переконував він, його постійні прохання про виділення додаткових коштів – ігнорували.



Зрештою, члени комісії вирішили рекомендувати профільній комісії облради розглянути питання доцільності перебування Василя Панасюка на посаді т.в.о. керівника коледжу. Але сам він під час комісії заявив, що готовий піти з посади і написати заяву на звільнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура області після аудиту виявила необґрунтовані витрати у Волинському коледжі культури і мистецтв імені Стравінського.Про це стало відомо під час засідання майнової комісії облради, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.Зокрема, в листі прокуратури йдеться про те, що за результатами закупівлі коледж уклав договір на постачання природного газу з ТзОВ «Укртранссервіс-Груп». В подальшому заклад уклав з постачальником низку додаткових угод, згідно з якими ціна на природний газ зросла з 7 980 до 14 150 грн за 1000 кубометрів. Підставою для таких змін постачальник назвав інформацію Харківської та Житомирської торгово-промислових палат і асоціації «Газові трейдери України» про ціну природного газу упродовж вересня-листопада 2018 року.Зазначається, що сторони мають право змінювати умови договору щодо ціни товару не більше ніж на 10% у випадку коливання цін на ринку. Проте інформація торгово-промислових палат, надана постачальником, згідно з інформацією прокуратури, є констатацією рівня цін і не може бути підставою для змін основного договору, бо вони не є доказом на підтвердження коливання ціни товару. Це ж відзначила й Держаудитслужба під час перевірки.Тож прокуратура просила ОДА повідомити, чи вживала або вживатиме облдержадміністрація якісь заходи щодо стягнення безпідставно отриманих коштів за згаданими додатковими угодами. Якщо ні, то такі дії прокуратура може кваліфікувати як бездіяльність органу влади.До слова, під час комісії був присутній і тимчасовий виконувач обов’язків директора коледжу. Він переконував: тендер на закупівлю газу був проведений, жодних порушень не було, але постачальник постійно користувався правом збільшення ціни на 10%. А розірвати угоду з постачальником у розпал опалювального сезону заклад не міг.Варто зазначити, що члени майнової комісії, розглядаючи згадане питання висловили невдоволення станом справ у коледжі. Мовляв, у аудиторіях постійно холодно, саме приміщення – у занедбаному стані. Керівник же нарікав: заклад постійно недофінансовується, а було б достатньо коштів і ремонти були б, і умови стали б кращі. Крім того, переконував він, його постійні прохання про виділення додаткових коштів – ігнорували.Зрештою, члени комісії вирішили рекомендувати профільній комісії облради розглянути питання доцільності перебування Василя Панасюка на посаді т.в.о. керівника коледжу. Але сам він під час комісії заявив, що готовий піти з посади і написати заяву на звільнення.

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