Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer





Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ на своїй фейсбук-сторінці,



Зазначається, що у решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади. У суботу, 17 квітня, 29 250 доз вакцини вже розіслали із національного складу в регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.



Нагадаємо, 16 квітня до України прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.



Вакцина від Pfizer-BioNTech під назвою Comirnaty — це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.



Раніше повідомлялося, що в Україні вакциною Pfizer щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щеплення вакциною Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech розпочнеться в Україні у неділю, 18 квітня, з Київської області.Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ на своїй фейсбук-сторінці, передає ТСН.Зазначається, що у решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади. У суботу, 17 квітня, 29 250 доз вакцини вже— по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.Нагадаємо, 16 квітня до Україниу 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.Вакцина від Pfizer-BioNTech під назвою Comirnaty — це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.Раніше повідомлялося, що в Україні вакциною Pfizer щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію