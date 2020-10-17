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Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer

Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer
Щеплення вакциною Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech розпочнеться в Україні у неділю, 18 квітня, з Київської області.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ на своїй фейсбук-сторінці, передає ТСН.

Зазначається, що у решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади. У суботу, 17 квітня, 29 250 доз вакцини вже розіслали із національного складу в регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Нагадаємо, 16 квітня до України прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer-BioNTech під назвою Comirnaty — це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні вакциною Pfizer щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

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Теги: Україна, вакцина, Pfizer, щеплення, коронавірус, МОЗ
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