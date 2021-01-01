В Україні та світі прогнозують рекордне збільшення врожаю зернових
Сьогодні, 14:50
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що обсяг виробництва зернових у світі в 2021 році зросте вже третій рік поспіль.
Про це повідомляє ФАО, передає 24 канал.
ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.
Торгівля зерновими
ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.
Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.
Прогноз для України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.
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Про це повідомляє ФАО, передає 24 канал.
ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.
Торгівля зерновими
ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.
Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.
Прогноз для України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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