В Україні та світі прогнозують рекордне збільшення врожаю зернових





Про це



ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.



Торгівля зерновими



ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.



Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.



Прогноз для України



Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що обсяг виробництва зернових у світі в 2021 році зросте вже третій рік поспіль.Про це повідомляє ФАО, передає 24 канал.ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію