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В Україні та світі прогнозують рекордне збільшення врожаю зернових

В Україні та світі прогнозують рекордне збільшення врожаю зернових
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що обсяг виробництва зернових у світі в 2021 році зросте вже третій рік поспіль.

Про це повідомляє ФАО, передає 24 канал.

ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.

Торгівля зерновими

ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.

Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.

Прогноз для України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.

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Теги: Україна, світ, врожай, зернові, рекорд
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