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На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer

На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer
На Волині розпочали щеплювати вакциною Pfizer.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

У Волинську область ввечері 17 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer в кількості 1 170 доз (1 флакон містить 6 доз).

А сьогодні, 18 квітня, бригада розпочала вакцинацію. Зокрема, першими провели щеплення утриманцям Луцького геріатричного пансіонату.

Загалом щеплення вказаною вакциною отримає 585 волинян, кожен отримає дві дози.

Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech призначена для таких цільових груп:

- працівники та мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку;

- щоб уникнути розливу, залишки вакцини зможуть отримати представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України.

Інтервал між 1 і 2 дозою: 3 тижні.

На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer

На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer

На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer

На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer

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Теги: Волинь, Луцьк, вакцина, Pfizer, щеплення, геріатричний пансіонат
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Коментарі 1
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це 1170 доз на населення Волині 1 038 457 !!!!! Про що ви мелете і де ваші мізги, не країна а коровник
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