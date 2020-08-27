На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 12:10
На Волині розпочали щеплювати вакциною Pfizer.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
У Волинську область ввечері 17 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer в кількості 1 170 доз (1 флакон містить 6 доз).
А сьогодні, 18 квітня, бригада розпочала вакцинацію. Зокрема, першими провели щеплення утриманцям Луцького геріатричного пансіонату.
Загалом щеплення вказаною вакциною отримає 585 волинян, кожен отримає дві дози.
Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech призначена для таких цільових груп:
- працівники та мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку;
- щоб уникнути розливу, залишки вакцини зможуть отримати представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України.
Інтервал між 1 і 2 дозою: 3 тижні.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
У Волинську область ввечері 17 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer в кількості 1 170 доз (1 флакон містить 6 доз).
А сьогодні, 18 квітня, бригада розпочала вакцинацію. Зокрема, першими провели щеплення утриманцям Луцького геріатричного пансіонату.
Загалом щеплення вказаною вакциною отримає 585 волинян, кожен отримає дві дози.
Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech призначена для таких цільових груп:
- працівники та мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку;
- щоб уникнути розливу, залишки вакцини зможуть отримати представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України.
Інтервал між 1 і 2 дозою: 3 тижні.
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Коментарі 1
це 1170 доз на населення Волині 1 038 457 !!!!! Про що ви мелете і де ваші мізги, не країна а коровник
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