На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer





Про це



У Волинську область ввечері 17 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer в кількості 1 170 доз (1 флакон містить 6 доз).



А сьогодні, 18 квітня, бригада розпочала вакцинацію. Зокрема, першими провели щеплення утриманцям Луцького геріатричного пансіонату.



Загалом щеплення вказаною вакциною отримає 585 волинян, кожен отримає дві дози.



Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech призначена для таких цільових груп:



- працівники та мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку;



- щоб уникнути розливу, залишки вакцини зможуть отримати представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України.



Інтервал між 1 і 2 дозою: 3 тижні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочали щеплювати вакциною Pfizer.Про це повідомляє Волинська ОДА.У Волинську область ввечері 17 квітняв кількості 1 170 доз (1 флакон містить 6 доз).А сьогодні, 18 квітня, бригада розпочала вакцинацію. Зокрема, першими провели щеплення утриманцям Луцького геріатричного пансіонату.Загалом щеплення вказаною вакциною отримає 585 волинян, кожен отримає дві дози.Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech призначена для таких цільових груп:- працівники та мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку;- щоб уникнути розливу, залишки вакцини зможуть отримати представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України.Інтервал між 1 і 2 дозою: 3 тижні.

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