У Луцьку міст на проспекті Перемоги відремонтують до початку літа





Торги для пошуку підрядника на платформі



Очікувана вартість робіт становить 199 850 гривень.



Поточний ремонт шляхопроводу включатиме фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, промивання пофарбованих поверхонь фасадів із землі, водоемульсійне фарбування фасадів по підготовленій поверхні (білою та чорною фарбами), очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів.



Усі роботи мають завершити до 31 травня 2021 року. Гарантія на них становитиме один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поточний ремонт запланований на шляхопроводі на проспекті Перемоги в Луцьку.Торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro 12 квітня оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 21 квітня, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.Очікувана вартість робіт становить 199 850 гривень.Поточний ремонт шляхопроводу включатиме фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, промивання пофарбованих поверхонь фасадів із землі, водоемульсійне фарбування фасадів по підготовленій поверхні (білою та чорною фарбами), очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів.Усі роботи мають завершити до 31 травня 2021 року. Гарантія на них становитиме один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію