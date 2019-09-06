вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку міст на проспекті Перемоги відремонтують до початку літа

У Луцьку міст на проспекті Перемоги відремонтують до початку літа
Поточний ремонт запланований на шляхопроводі на проспекті Перемоги в Луцьку.

Торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro 12 квітня оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 21 квітня, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Очікувана вартість робіт становить 199 850 гривень.

Поточний ремонт шляхопроводу включатиме фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож, промивання пофарбованих поверхонь фасадів із землі, водоемульсійне фарбування фасадів по підготовленій поверхні (білою та чорною фарбами), очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів.

Усі роботи мають завершити до 31 травня 2021 року. Гарантія на них становитиме один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, міст, проспект Перемоги, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку міст на проспекті Перемоги відремонтують до початку літа
Сьогодні, 13:20
На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 12:10
Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
Сьогодні, 11:07
Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 10:10
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
06 вересень, 2019, 08:49
У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО
10 липень, 2019, 16:40
У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху У Луцьку на мосту Шевченка хочуть зробити три смуги руху
03 червень, 2019, 19:51
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
20 листопад, 2018, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку міст на проспекті Перемоги відремонтують до початку літа
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині отримали перші щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 12:10
 0
Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
Сьогодні, 11:07
 0
Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 10:10
 0
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8