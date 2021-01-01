Для українських автовласників хочуть повернути дорожній збір: що про це відомо





Про це



Зазначають, що вже для цього створений відповідний законопроєкт.



Так, у Мінінфраструктури хочуть за допомогою дорожнього збору стимулювати українців купувати більш екологічні авто, тобто прив’язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто. Ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабінету Міністрів в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Щодо розміру ставок, то вони поки не озвучувалися.



Окрім того, той самий «дорожній збір», який хочуть реанімувати, водії і так зараз платять — він «зашитий» у вигляді частини акцизу у вартість пального. Його безпосередньо сплачують до бюджету оператори нафторинку. Більш того, Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору в 2011 році, після скасування техогляду і перейшла на систему його стягування з реалізованого палива з кількох причин.



По-перше, зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку (під час проходження ТО). По-друге, податок в ціні палива був більш справедливим. Той, хто більше їздить — більше і платить.



Раніше величина транспортного податку залежала від кубатури двигуна і ніяк не враховувала частоту поїздок.



Додають, що з появою на дорогах електромобілів з'явилася категорія автомобілістів, які взагалі ніяк не беруть участь в утриманні дорожньої інфраструктури. Вони не заправляються нафтопродуктами, в ціні яких і містився транспортний податок. А станом на 01.01.2021 року в Україні вже налічувалося 25 тисяч електромобілів. Очевидно, що і далі їхнє число буде зростати, тому в Мінінфраструктури і вирішили, що настав час повернути транспортний податок, як окрему позицію, тим більше, що контрольна точка перевірки його сплати знову скоро з'явиться - момент видавання документа про проходження технічного контролю автотранспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві інфраструктури України просувають ідею повернення дорожнього збору з автовласників.Про це пише ТСН.Зазначають, що вже для цього створений відповідний законопроєкт.Так, у Мінінфраструктури хочуть за допомогою дорожнього збору стимулювати українців купувати більш екологічні авто, тобто прив’язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто. Ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабінету Міністрів в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Щодо розміру ставок, то вони поки не озвучувалися.Окрім того, той самий «дорожній збір», який хочуть реанімувати, водії і так зараз платять — він «зашитий» у вигляді частини акцизу у вартість пального. Його безпосередньо сплачують до бюджету оператори нафторинку. Більш того, Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору в 2011 році, після скасування техогляду і перейшла на систему його стягування з реалізованого палива з кількох причин.По-перше, зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку (під час проходження ТО). По-друге, податок в ціні палива був більш справедливим. Той, хто більше їздить — більше і платить.Раніше величина транспортного податку залежала від кубатури двигуна і ніяк не враховувала частоту поїздок.Додають, що з появою на дорогах електромобілів з'явилася категорія автомобілістів, які взагалі ніяк не беруть участь в утриманні дорожньої інфраструктури. Вони не заправляються нафтопродуктами, в ціні яких і містився транспортний податок. А станом на 01.01.2021 року в Україні вже налічувалося 25 тисяч електромобілів. Очевидно, що і далі їхнє число буде зростати, тому в Мінінфраструктури і вирішили, що настав час повернути транспортний податок, як окрему позицію, тим більше, що контрольна точка перевірки його сплати знову скоро з'явиться - момент видавання документа про проходження технічного контролю автотранспорту.

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