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Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки

Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки
Уночі в центрі Нововолинська сталася ДТП.

Про це БУГу повідомили читачі.

18 квітня опівночі у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиці Митрополита Шептицького та проспекту Дружби зіткнулися Volkswagen та Toyota.

За словами очевидців, Volkswagen виїжджав зі сторони магазину «For you», а автомобіль Toyota рухався по головній від палацу культури.

Постраждалих внаслідок ДТП немає. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП, авто
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