Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки





Про це



18 квітня опівночі у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиці Митрополита Шептицького та проспекту Дружби зіткнулися Volkswagen та Toyota.



За словами очевидців, Volkswagen виїжджав зі сторони магазину «For you», а автомобіль Toyota рухався по головній від палацу культури.



Постраждалих внаслідок ДТП немає. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі в центрі Нововолинська сталася ДТП.Про це БУГу повідомили читачі.18 квітня опівночі у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиці Митрополита Шептицького та проспекту Дружби зіткнулися Volkswagen та Toyota.За словами очевидців, Volkswagen виїжджав зі сторони магазину «For you», а автомобіль Toyota рухався по головній від палацу культури.Постраждалих внаслідок ДТП немає. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

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