Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:40
Уночі в центрі Нововолинська сталася ДТП.
Про це БУГу повідомили читачі.
18 квітня опівночі у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиці Митрополита Шептицького та проспекту Дружби зіткнулися Volkswagen та Toyota.
За словами очевидців, Volkswagen виїжджав зі сторони магазину «For you», а автомобіль Toyota рухався по головній від палацу культури.
Постраждалих внаслідок ДТП немає. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Про це БУГу повідомили читачі.
18 квітня опівночі у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиці Митрополита Шептицького та проспекту Дружби зіткнулися Volkswagen та Toyota.
За словами очевидців, Volkswagen виїжджав зі сторони магазину «For you», а автомобіль Toyota рухався по головній від палацу культури.
Постраждалих внаслідок ДТП немає. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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