У Володимирі-Волинському легковик збив велосипедиста.ВІДЕО
Сьогодні, 19:59
Сьогодні, 18-го квітня, у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Dacia і велосипедист.
Про це повідомляють очевидці у спільноті «Твій Володимир» на Facebook.
Подія сталася поблизу цукрового заводу. За словами очевидців, за кермом велосипеда була жінка.
На місці працюють медики та поліція.
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Про це повідомляють очевидці у спільноті «Твій Володимир» на Facebook.
Подія сталася поблизу цукрового заводу. За словами очевидців, за кермом велосипеда була жінка.
На місці працюють медики та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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