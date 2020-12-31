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У Володимирі-Волинському легковик збив велосипедиста.ВІДЕО

У Володимирі-Волинському легковик збив велосипедиста.ВІДЕО
Сьогодні, 18-го квітня, у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик Dacia і велосипедист.

Про це повідомляють очевидці у спільноті «Твій Володимир» на Facebook.

Подія сталася поблизу цукрового заводу. За словами очевидців, за кермом велосипеда була жінка.
На місці працюють медики та поліція.


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Теги: ДТП, Володимир-Волинський, велосипедист
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