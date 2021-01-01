Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим
Сьогодні, 03:31
Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.
Про це пише Крим.Реалії
Таке нововведення міститься в «указі» очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.
З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Крим.Реалії
Таке нововведення міститься в «указі» очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.
З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим
Сьогодні, 03:31
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинян інформують: поїзд Ковель–Червоноград тимчасово курсуватиме за новим маршрутом
18 квітень, 23:22