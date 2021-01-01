Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим





Про це пише



Таке нововведення міститься в «указі» очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.



З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.



Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.Про це пише Крим.Реалії Таке нововведення міститься в «указі» очільника окупаційної адміністрації півостроваЗ суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.

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