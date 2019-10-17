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«Старий Луцьк-Університет» переміг «Прометей-2»

«Старий Луцьк-Університет» переміг «Прометей-2»
Вирішальний матч 1/8 фіналу відбудеться у Луцьку.

Про результат сьогоднішнього матчу повідомляє пресслужба луцьких баскетболістів.

«Старий Луцьк» почав гру впевнено. При рахунку 7-0 наставники господарів взяли тайм-аут. Гості часто фолили і «прометеї» мали можливість для штрафних. Волиняни володіли солідною перевагою у рахунку. Ближче до завершення чверті підопічні Маркова скоротили відставання. Передусім завдяки дальнім влучанням Горковенка. Чверть закінчилися за рахунку 20-23.

Початок другої чверті краще вдався нашій команді. «Трьоха» Дейни збільшила перевагу підопічних Журжія до +9. Загалом, бігмени волинян Дейна та Юрченко були лідерами за набраними очками. Гості дозволили супернику за десять хвилин набрати всього 8 очок. При цьому, збільшували свою перевагу. На велику перерву суперники пішли за рахунку 28-47.

Старт третьої чверті був не результативним. Команди часто помилялися, захищалися краще, ніж атакували. Клімов та Федчук знаходилися на «фол траблі». Влучні штрафні Дейни «закрили» чверть: 40-57 на користь «Старого Луцька».

Остання чверть стала своєрідною «шаховою партією». Клімов не дограв гру через перебір фолів. Господарі наблизилися у рахунку до 13 очок. Реакцією став тайм-аут волинян. Федчук влучив здалеку. Зрештою, підопічні Володимира Журжія зуміли завоювати перемогу з рахунком 52-70. Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Дейна (16 очок). Переможець протистояння визначиться у Луцьку.

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Теги: Старий Луцьк-Університет, баскетбол, перемога, Прометей-2
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