Сервіс Google Earth показав, як змінилася Земля за майже 40 років. ВІДЕО
Сьогодні, 04:02
У компанії заявили, людині краще побачити, аніж почути про зникаючі тропіки та льодовики.
Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.
Відповідне відео компанія Google опублікувала на своєму Youtube-каналі.
Зазначається, що фахівці для відео об'єднали понад 24 млн супутникових знімків. Тепер можна обрати будь-який куточок Землі і подивитися, який вигляд він мав у різні часи від 1984 до 2020 року.
Таким чином, компанія Google вирішила показати, як саме люди впливають на Землю: як змінювалися її міста, ландшафт та природа, як танули льодовики.
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Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.
Відповідне відео компанія Google опублікувала на своєму Youtube-каналі.
Зазначається, що фахівці для відео об'єднали понад 24 млн супутникових знімків. Тепер можна обрати будь-який куточок Землі і подивитися, який вигляд він мав у різні часи від 1984 до 2020 року.
Таким чином, компанія Google вирішила показати, як саме люди впливають на Землю: як змінювалися її міста, ландшафт та природа, як танули льодовики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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