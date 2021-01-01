Сервіс Google Earth показав, як змінилася Земля за майже 40 років. ВІДЕО





Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.

Відповідне відео компанія Google опублікувала на своєму



Зазначається, що фахівці для відео об'єднали понад 24 млн супутникових знімків. Тепер можна обрати будь-який куточок Землі і подивитися, який вигляд він мав у різні часи від 1984 до 2020 року.



Таким чином, компанія Google вирішила показати, як саме люди впливають на Землю: як змінювалися її міста, ландшафт та природа, як танули льодовики.





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