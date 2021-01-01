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Сервіс Google Earth показав, як змінилася Земля за майже 40 років. ВІДЕО

Сервіс Google Earth показав, як змінилася Земля за майже 40 років. ВІДЕО
У компанії заявили, людині краще побачити, аніж почути про зникаючі тропіки та льодовики.

Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.
Відповідне відео компанія Google опублікувала на своєму Youtube-каналі.

Зазначається, що фахівці для відео об'єднали понад 24 млн супутникових знімків. Тепер можна обрати будь-який куточок Землі і подивитися, який вигляд він мав у різні часи від 1984 до 2020 року.

Таким чином, компанія Google вирішила показати, як саме люди впливають на Землю: як змінювалися її міста, ландшафт та природа, як танули льодовики.


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