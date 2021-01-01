У ЖК «Амстердам» почали продаж квартир на 5 поверсі. ПЛАНУВАННЯ*

17 500 грн/м2.



Чим особливі мансардні квартири в ЖК «Амстердам»?

• Високі та просторі кімнати. Найвища точка стелі - більше 3 метрів, найнижча - 1,6. Це додасть кімнатам «повітря», такі приміщення завжди здаються більш просторими.

• Стильний ремонт. Похилі дахи роблять інтер’єр незвичним та дають більше можливостей для сучасного і креативного облаштування кімнат.

• Мансардні вікна дають більше світла. Детальніше про переваги мансардних вікон можна прочитати у статті «Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна», за посиланням.

• Відкриті балкони. Лише у квартирах на 5 поверсі заплановані відкриті балкони, на інших поверхах будуть лоджії.

• Наявність ліфтів. В більшості 5-поверхових будинків немає ліфтів і це додає зайвих клопотів, наприклад, під час ремонту чи коли в сім’ї є маленькі діти. Проте в усіх будинках ЖК «Амстердам» будуть ліфти.

• Якісне утеплення даху разом із гідро- та пароізоляцією, тому температура повітря в мансардних квартирах буде такою ж, як і на інших поверхах.

• Велика кількість різних планувань. Загалом це є особливістю всього ЖК «Амстердам» і вибрати різні варіанти помешкань можна на будь-якому поверсі, у тому числі - й на верхньому. Найменша мансардна квартира - односпальна площею 39 м2, є кілька варіантів з двома спальнями від 59 до 75 м2, а також триспальні площею 84,5 м2.







Планування мансардних квартир ЖК «Амстердам»



Якими будуть мансардні квартири зовні, можна переглянути на рендерах, а також дізнатися більше про облаштування простору навколо ЖК «Амстердам» у статті «Європейські фасади, напіввідкритий двір та поквартирні «патіо». Чим особлива архітектура ЖК «Амстердам» за посиланням.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

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Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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