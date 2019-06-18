У луцькому центральному парку просять встановити пішохідний міст через річку





Про це пише Ігор Октисюк на



«На карті позначено польова чи лісова дорога яка з'єднана з Парком Імені Л. Українки , але по факту рух по дорозі неможливий пішоходам та туристам через канал який заповнений водою.



Потрібно розглянути можливість встановлення пішохідного мосту через канал, та почистити дорогу від повалених дерев, та з'єднати лісову дорогу з Парком Імені Л. Українки», - йдеться у дописі.





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