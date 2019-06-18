У луцькому центральному парку просять встановити пішохідний міст через річку
Сьогодні, 02:06
У Луцьку просять встановити пішохідний міст через річку Стир у Центральному парку, щоб сполучити його з селом Рованці.
Про це пише Ігор Октисюк на сайті Відкрите місто.
«На карті позначено польова чи лісова дорога яка з'єднана з Парком Імені Л. Українки , але по факту рух по дорозі неможливий пішоходам та туристам через канал який заповнений водою.
Потрібно розглянути можливість встановлення пішохідного мосту через канал, та почистити дорогу від повалених дерев, та з'єднати лісову дорогу з Парком Імені Л. Українки», - йдеться у дописі.
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Про це пише Ігор Октисюк на сайті Відкрите місто.
«На карті позначено польова чи лісова дорога яка з'єднана з Парком Імені Л. Українки , але по факту рух по дорозі неможливий пішоходам та туристам через канал який заповнений водою.
Потрібно розглянути можливість встановлення пішохідного мосту через канал, та почистити дорогу від повалених дерев, та з'єднати лісову дорогу з Парком Імені Л. Українки», - йдеться у дописі.
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