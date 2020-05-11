За продаж алкоголю - зняття субсидії: цікавий метод боротьби з самогоноварінням голови однієї з волинських ОТГ

Роман Троцюк своєрідно планує боротися з тими селянами, які виготовляють та продають самогон.



Про це він написав на своїй сторінці у



“Жінки з слізьми приходять на прийом та розповідають про свою біду, просять допомоги та поради, - пише голова ОТГ.- Причиною надмірного вживання алкоголю часто стає й прояв домашнього насилля. Неодноразово на сільських зборах піднімається питання боротьби з особами, які торгують самогоном та розведеним спиртом. Минулого року в селі Облапи помер чоловік. В спілкуванні з лікарями виявилася причина – вживання самогону низької якості. Потерпають від алкоголю не тільки чоловіки, а й жінки, які лишають без догляду своїх дітей, що може привести до трагічних наслідків”, – йдеться у дописі.



За словами Романа Троцюка, 15 квітня в селі Облапи виникла суперечка, причина якої – продаж самогону. На місце події викликали поліцію.



Роман Троцюк написав, що неодноразово за проханнями жителів громади направляв працівників поліції в домівки самогонників, але низькі штрафи не приводять до бажаних результатів.



Відтак очільник Дубівської ОТГ готовий продовжити боротьбу із самогонщиками, але просить жителів громади допомоги: “Один в полі не воїн, а разом ми сила. Якщо Вам болить і Ви не в змозі терпіти алкоголіка в своїй сім’ї, якщо ви знаєте місця незаконного збуту самогону прошу інформацію про самогонників скидати мені на Вайбер телефону 0685622029 або на месенджер в мережі ФБ. Анонімність інформації гарантую”.



Про продавців оковитої збиратимуть максимум інформації про даних порушників: населений пункт, адреса, місце роботи, чи отримують субсидію, ким працюють їх діти,чоловіки, жінки. Опісля, прізвища самогонщиків оприлюднять.



“Ця інформація буде цікава працівникам поліції, соромно буде родині. Якщо сім’я самогонника отримує субсидію, будемо звертатися з листом до соціальних служб про позбавлення сімей самогонників субсидій (вони отримують прибуток і не показують його при оформленні субсидій), будемо звертатися з листами в організації де Вони працюють чи члени їх сімей. В кожному конкретному випадку методи боротьби будуть індивідуальні”, – написав голова громади.



Також він подякував тим, хто надавав інформацію про самогонників та закликав жителів Дубівської громади до співпраці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Дубівської ОТГсвоєрідно планує боротися з тими селянами, які виготовляють та продають самогон.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. “Жінки з слізьми приходять на прийом та розповідають про свою біду, просять допомоги та поради, - пише голова ОТГ.- Причиною надмірного вживання алкоголю часто стає й прояв домашнього насилля. Неодноразово на сільських зборах піднімається питання боротьби з особами, які торгують самогоном та розведеним спиртом. Минулого року в селі Облапи помер чоловік. В спілкуванні з лікарями виявилася причина – вживання самогону низької якості. Потерпають від алкоголю не тільки чоловіки, а й жінки, які лишають без догляду своїх дітей, що може привести до трагічних наслідків”, – йдеться у дописі.За словами Романа Троцюка, 15 квітня в селі Облапи виникла суперечка, причина якої – продаж самогону. На місце події викликали поліцію.Роман Троцюк написав, що неодноразово за проханнями жителів громади направляв працівників поліції в домівки самогонників, але низькі штрафи не приводять до бажаних результатів.Відтак очільник Дубівської ОТГ готовий продовжити боротьбу із самогонщиками, але просить жителів громади допомоги: “Один в полі не воїн, а разом ми сила. Якщо Вам болить і Ви не в змозі терпіти алкоголіка в своїй сім’ї, якщо ви знаєте місця незаконного збуту самогону прошу інформацію про самогонників скидати мені на Вайбер телефону 0685622029 або на месенджер в мережі ФБ. Анонімність інформації гарантую”.Про продавців оковитої збиратимуть максимум інформації про даних порушників: населений пункт, адреса, місце роботи, чи отримують субсидію, ким працюють їх діти,чоловіки, жінки. Опісля, прізвища самогонщиків оприлюднять.“Ця інформація буде цікава працівникам поліції, соромно буде родині. Якщо сім’я самогонника отримує субсидію, будемо звертатися з листом до соціальних служб про позбавлення сімей самогонників субсидій (вони отримують прибуток і не показують його при оформленні субсидій), будемо звертатися з листами в організації де Вони працюють чи члени їх сімей. В кожному конкретному випадку методи боротьби будуть індивідуальні”, – написав голова громади.Також він подякував тим, хто надавав інформацію про самогонників та закликав жителів Дубівської громади до співпраці.

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