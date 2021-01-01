Український сертифікат про імунітет від COVID буде сумісним з європейським - Шмигаль



Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.



"Відповідних домовленостей на моє доручення досягла Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з Віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - розповів він.



Цифровий сертифікат підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та здала тести на COVID.

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - відзначив Шмигаль.



Паспорти вакцинації для туристів

• 17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

• Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.



• 29 березня, президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

• Раніше у МОЗ неодноразово запевняли, що Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише для виїзду громадян за кордон, а жодних інших «імунних паспортів» в країні не впроваджуватимуть.

• 5 березня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС «паспортів вакцинації».

• Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від COVID-19,- пише УНІАН Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.Про це повідомив прем'єр-міністру Facebook."Відповідних домовленостей на моє доручення досягла Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з Віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - розповів він.Цифровий сертифікат підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та здала тести на COVID."Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - відзначив Шмигаль.Паспорти вакцинації для туристів• 17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.• Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.• 29 березня, президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.• Раніше у МОЗ неодноразово запевняли, що Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише для виїзду громадян за кордон, а жодних інших «імунних паспортів» в країні не впроваджуватимуть.• 5 березня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС «паспортів вакцинації».• Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію