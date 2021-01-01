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Український сертифікат про імунітет від COVID буде сумісним з європейським - Шмигаль

Український сертифікат про імунітет від COVID буде сумісним з європейським - Шмигаль
Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від COVID-19,- пише УНІАН .
Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Відповідних домовленостей на моє доручення досягла Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з Віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - розповів він.

Цифровий сертифікат підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та здала тести на COVID.
"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - відзначив Шмигаль.

Паспорти вакцинації для туристів
• 17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.
• Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

• 29 березня, президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.
• Раніше у МОЗ неодноразово запевняли, що Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише для виїзду громадян за кордон, а жодних інших «імунних паспортів» в країні не впроваджуватимуть.
• 5 березня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС «паспортів вакцинації».
• Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.


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Теги: Шмигаль, паспорт вакцинації
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